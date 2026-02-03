x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Cae red de microtráfico que disparaba y tendía señuelos contra la Fuerza Pública en Betulia: ¿cómo los atraparon?

En el procedimiento también fueron incautadas varias armas de distintos calibres y 50 gramos de clorhidrato de cocaína. Aquí los detalles.

  • Entre los capturados están alias Chicorio, Toto, Mono y Soldo, todos cuatro con distintos roles dentro del grupo delincuencial conocido como Los del 20 de Julio. FOTO: Cortesía Policía de Antioquia
    Entre los capturados están alias Chicorio, Toto, Mono y Soldo, todos cuatro con distintos roles dentro del grupo delincuencial conocido como Los del 20 de Julio. FOTO: Cortesía Policía de Antioquia
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

03 de febrero de 2026
bookmark

Un operativo conjunto de la Policía y el Ejército permitió desarticular una estructura dedicada al microtráfico que operaba en el barrio Nariño, en el municipio de Betulia. Cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los del 20 de Julio fueron capturados y tres armas de fuego incautadas, en un golpe dirigido a las redes de distribución de droga en el suroeste antioqueño.

La acción se desarrolló el pasado 30 de enero, tras labores de investigación, seguimiento e inteligencia adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal, que permitieron identificar los roles que cumplía cada uno de los integrantes dentro de la estructura. Entre los capturados estaría alias Chicorio, señalado como cabecilla del grupo, junto a alias Toto, quien presuntamente coordinaba la venta de estupefacientes; alias Mono, encargado de la logística; y alias Soldo, quien cumpliría funciones de vigilancia y alerta ante la presencia de las autoridades.

Le puede interesar: Estilista fue asesinado por su propia pareja en Medellín: después del crimen, le habría robado hasta el televisor

“Se asesta un contundente golpe a esta estructura criminal que de una u otra manera siempre realizaba situaciones de afectación, de hostigamiento, de manifestaciones a través de disparos cuando patrullaba la Fuerza Pública o de señuelos para que llegue la Fuerza Pública y tratar de llevar alguna afectación, entonces esto dinamiza de verdad el control que se hace aquí en el municipio de Betulia”, expresó el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una pistola calibre 9 milímetros, una escopeta calibre 12 y un revólver calibre 38, además de munición, 50 gramos de clorhidrato de cocaína y tres teléfonos celulares que serían utilizados para coordinar las actividades ilegales de la organización.

Lea más: Consumo de drogas en Antioquia está iniciando desde los 12,5 años

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Seccional de Concordia y deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Más operativos contra estructuras criminales en Antioquia

Este resultado se suma a otros golpes recientes contra estructuras criminales con presencia en el departamento. En una operación adelantada también el 30 de enero, las autoridades capturaron a varios presuntos integrantes de una organización delincuencial dedicada a delitos como extorsión, desplazamiento forzado y homicidios selectivos, tras una investigación que se extendió por varios meses.

El trabajo articulado de la Sijín, unidades de inteligencia, grupos tácticos y el Ejército permitió identificar plenamente las funciones, zonas de injerencia y dinámicas criminales de esta estructura, lo que derivó en órdenes judiciales de captura por el delito de concierto para delinquir agravado.

Durante el operativo simultáneo, realizado en Medellín, Bello y Salgar, fue capturada en el sector de El Poblado alias Cindy, señalada como cabecilla logística y presunta responsable del transporte de armas, alojamiento de integrantes y monitoreo de la fuerza pública. En Bello, sector El Porvenir, fue capturada alias Melisa, quien al parecer cumplía labores de vigilancia y apoyo para la comisión de homicidios selectivos. En zona rural de Salgar fue capturado alias Leocadis o El Presi, señalado de ejercer control territorial, realizar cobros extorsivos y definir objetivos criminales.

De manera paralela, fue notificado alias Guajiro, quien ya se encontraba privado de la libertad y sería cabecilla de zona, con una trayectoria criminal superior a los diez años y a quien además se le ha señalado de varios ataques contra la Fuerza Pública y homicidios en varios municipios del suroeste antioqueño.

Temas recomendados

Fuerza pública
Drogas
Armas
Microtráfico
ataques
Antioquia
Betulia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida