En un “golpe de suerte”, cogieron al que pretendería meter más de $80 millones de billetes falsos en Sabaneta

Iban a rescatar a un secuestrado que nunca existió y se encontraron con una de las imprentas más grandes de billetes falsos del Valle de Aburrá. Así fue como la Policía Metropolitana llegó hasta el sector Calle Larga, en Sabaneta, donde las autoridades encontraron los insumos para fabricar los billetes de más alta denominación y meterlos en el ecosistema económico de este municipio.
“Gracias al accionar de nuestra Policía Metropolitana, se logró la captura en flagrancia de un hombre de 48 años por el delito de tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda”, explicó el alcalde de Sabaneta, Alder Cruz, quien destacó que se encontraron más de 80 millones de pesos falsificados.