Capturan en Antioquia a alias ‘El Descuartizador’, solicitado por circular roja del Interpol

La Policía Nacional capturó en el municipio de La Pintada, en el Suroeste de Antioquia, a Antonio Márquez Gómez, conocido como ‘El Descuartizador’, a quien las autoridades francesas señalan como presunto responsable del homicidio y desmembramiento de su expareja en Francia, en 1995.

El hombre era buscado por la Interpol mediante una circular roja, una alerta internacional que permite pedir la localización y la detención provisional de personas requeridas por la justicia de otro país, a la espera de los procedimientos judiciales que correspondan. Quedó a disposición de las autoridades internacionales, que se encargarán de su judicialización.

La captura la confirmó el coronel Luis Fernando Muñoz González, comandante del Departamento de Policía Antioquia. Según el comunicado oficial, la ubicación del hombre fue posible gracias a labores de inteligencia, seguimiento e investigación criminal, y al intercambio de información entre organismos policiales colombianos y europeos. Fue ubicado 31 años después del crimen que se le atribuye.

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