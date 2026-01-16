x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Cayó alias Tiro, temido cabecilla del Clan del Golfo que asesinó a un miembro de la Sijín en Antioquia

El hombre también estaría implicado en otro ataque con artefactos explosivos en otro municipio de Antioquia que dejó como saldo un comandante de distrito y dos uniformados heridos. Aquí los detalles.

  • Este es Andrés Giraldo Hernández, conocido con los alias de Pablo, Gomelo o Tiro, un cabecilla del Clan del Golfo que tenía injerencia en varias subregiones de Antioquia. FOTO: Cortesía Policía de Antioquia
    Este es Andrés Giraldo Hernández, conocido con los alias de Pablo, Gomelo o Tiro, un cabecilla del Clan del Golfo que tenía injerencia en varias subregiones de Antioquia. FOTO: Cortesía Policía de Antioquia
  • Cayó alias Tiro, temido cabecilla del Clan del Golfo que asesinó a un miembro de la Sijín en Antioquia
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 5 horas
bookmark

Las autoridades en Antioquia confirmaron la captura de Fabián Andrés Giraldo Hernández, conocido con los alias de Pablo, Gomelo o Tiro, una cabecilla del Clan del Golfo que tenía injerencia envarias subregiones del departamento. Este hombre era además requerido por el homicidio de un integrante de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín .

El procedimiento fue adelantado por unidades de la Sijín, que notificaron una orden de captura contra este hombre, oriundo del municipio de Apartadó, quien tendría una trayectoria criminal cercana a los seis años y que, según las autoridades, era responsable de delitos como concierto para delinquir con multas de homicidio, en concurso con homicidio agravado.

Cayó alias Tiro, temido cabecilla del Clan del Golfo que asesinó a un miembro de la Sijín en Antioquia

Le puede interesar: “Plan pistola”: Clan del Golfo ordena a sus sicarios que solo maten a altos mandos y policías que están prestando servicio

Según las autoridades, alias Tiro seríael responsable del asesinato del subintendente Dayron Londoño Tuesta, de 38 años, quien estaba adscrito a la Sijín Antioquia. Un hecho ocurrido el 2 de mayo de 2025 en la zona rural del municipio de Sopetrán, específicamente en el corregimiento Córdoba.

Las investigaciones también lo vinculan con los hechos registrados el 16 de abril de 2025 en el municipio de San Pedro de los Milagros, donde fueron utilizados artefactos explosivos, dejando como saldo un comandante de distrito y dos uniformados más levemente lesionados.

De acuerdo con la Policía ,el capturado se desempeñaba como cabecilla de zona del suroeste antioqueño, al servicio de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, y sería dinamizador de homicidios selectivos en las subregiones Norte y Occidente del departamento.

Entérese: Juzgado de Medellín denunció a directivo del Inpec por presuntamente autorizar traslado de Carlos Pesebre en el 'tarimazo'

Además, registra antecedentes judiciales porel delito de homicidio y habría sido designado como cabecilla en varias subregiones bajo el mando de alias Guajiro.

Alias Tiro fue hospitalizado luego de resultar herido en el antebrazo izquierdo durante enfrentamientos con el Ejército Nacional. el pasado 30 de diciembre de 2025. En ese momento fue capturado por el delito de porte ilegal de armas de fuego y, tras recibir el alta médica, se procedió a notificarle la orden de captura vigente.

Temas recomendados

Grupos armados ilegales
Violencia
Clan del Golfo
SIJIN
ataques
Antioquia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida