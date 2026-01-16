Cayó alias Tiro, temido cabecilla del Clan del Golfo que asesinó a un miembro de la Sijín en Antioquia

Las autoridades en Antioquia confirmaron la captura de Fabián Andrés Giraldo Hernández, conocido con los alias de Pablo, Gomelo o Tiro, una cabecilla del Clan del Golfo que tenía injerencia envarias subregiones del departamento. Este hombre era además requerido por el homicidio de un integrante de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín .
El procedimiento fue adelantado por unidades de la Sijín, que notificaron una orden de captura contra este hombre, oriundo del municipio de Apartadó, quien tendría una trayectoria criminal cercana a los seis años y que, según las autoridades, era responsable de delitos como concierto para delinquir con multas de homicidio, en concurso con homicidio agravado.