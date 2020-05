Medellín entra en segunda fase de contención: estas son las medidas

Medellín entrará desde el próximo 1 de junio en la segunda etapa de contención del coronavirus, esta vez con menores restricciones para el comercio y la circulación ciudadana.

Así lo anunció el alcalde Daniel Quintero, quien señaló los ciudadanos serán responsables de algunas medidas para evitar que los contagios se disparen, incluyendo la disminución del contacto social, el lavado de manos y el uso de tapabocas.

“Esta será una segunda fase. La semana pasada se hizo el piloto en centros comerciales que permitió que más de 37.000 personas fueran y quedaran registradas en Medellín Me Cuida y más de 20.000 personas usaron CoronApp”, dijo Quintero y aclaró que la información proporcionada por esos ciudadanos será usada en caso de que haya que hacer cercos epidemiológicos.

Durante esta segunda etapa, dijo el mandatario, se seguirá fortaleciendo la capacidad hospitalaria, haciendo testeo, rastreo y aislamiento; y se mantendrá la petición al Invima para que le del aval a los ventiladores mecánicos que se desarrollaron en la ciudad.

Esa segunda etapa contempla cambios en la cuarentena. Estos son los anunciados hasta ahora:

1. Pico y cédula: La ciudad se acogió a la decisión metropolitana de incorporarlo mediante la rotación de pares e impares, empezando el próximo lunes con los pares. Eso, dijo Quintero, servirá como desmonte gradual. Haga clic aquí para conocer el pico y cédula que regirá la próxima semana.

2. El uso obligatorio de tapabocas: Quintero le pidió a la Policía ser más estricta con los controles en la calle. “Cuando encontremos a alguien sin ese tapabocas, además de la multa de $936.000, vamos a prohibirle a esa persona circular en el metro durante 15 días y su Tarjeta Cívica dejará de funcionar esos días”, declaró.

3. El deporte: Será responsabilidad de los deportistas elegir la hora en la que saldrán a hacer deporte; es decir, se desmonta la obligatoria que estaba entre las 2:00 p.m. y las 3:00 p.m. “Es su responsabilidad no dejarse contagiar. Deben usar tapabocas y mantener distancias”, añadió el alcalde.

4. Niños: Los padres elegirán cuál será la hora en la que salgan las tres veces a la semana que tienen permitido.

5. Viajeros: Las personas de vivan en Medellín y regresen de otras ciudades deberán someterse a un aislamiento vigilado por 14 días. Si el ciudadano proviene de una ciudad o país con alto riesgo, se intensificaran los controles.

6. Transporte: El pico y placa aún no se reactivará. Y para aliviar la presión en el Metro, el alcalde anunció que se hizo un acuerdo con Camacol para que los empleados de la construcción no entren al sistema entre las 5:00 a.m. y las 7:00 a.m.; y entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m. Además el comercio solo podrá abrir puertas después de las 10:00 a.m., precisamente para evitar que más ciudadanos usen transporte público en hora pico.

En una semana se normalizaría el comercio

Quintero confirmó que el piloto en los tres centros comerciales (Oviedo, Gran Plaza y La Frontera) concluyó y que ya se va a permitir la apertura de todos esos centros de comercio que tengan protocolos de bioseguridad aprobados y hayan sido visitados por la Secretaría de Salud. “Si no han sido visitados, deberán solicitarlo en la alcaldía”, apuntó.

Respecto al comercio en general, el mandatario anunció que se hará un piloto para abrir más negocios. “Esperamos de este lunes en ocho (es decir el 8 de junio) la reapertura total del comercio en Medellín”, declaró.

Los restaurantes solo podrán abrir para atender despachos mediante plataformas y a domicilio, y los bares, discotecas, clubes y similares seguirán cerrados. “Estos son espacios de interacción o vida social que seguirán cerrados. Lo que estamos es reactivando la economía”, señaló Quintero.

Sobre las peluquerías, aclaró que por ahora están autorizadas las que están en centros comerciales pero que durante la próxima semana (1 al 7 de junio) habrá un piloto con algunas otras peluquerías o bareberías que tengan protocolos de bioseguridad. “Esperamos que en una semana (después del 8 de junio) podamos reabrirlas todas”, agregó.

En lo que tiene que ver con hoteles, el mandatario explicó que se hizo un convenio con algunos de ellos y Fontur para alojar a pacientes que no puedan aislarse en casa.

“Los hoteles aún no retoman su atención al público. Lo que vamos a hacer es que en algunas zonas es difícil es aislamiento porque viven seis o diez personas en una o dos habitaciones, entonces en esos casos en que haya alguien contagiado y deba aislarse, lo enviaremos a esos hoteles”, apuntó.

Aislamiento especial en Santa Cruz

Hace una semana la Alcaldía había anunciado que en la comuna 2 (Santa Cruz) se presentó un brote de coronavirus que empezó con algunos grupos familiares que desacataron las restricciones el Día de la Madre.

Por esa razón Quintero anunció un aislamiento adicional en la parte baja de esa comuna, aunque no aclaró la zona geográfica exacta.

“Ahí la policía, el Ejército van a estar acompañándonos, ellos van a recibir apoyo alimentario y no vamos a dejar que ellos salgan porque ahí tenemos un brote particular, el único importante que hay en la ciudad”, comentó Quintero y señaló que será un aislamiento similar al que se hizo en la Plaza Minorista.