Cambio de contratistas en Hidroituango ordenado por Quintero le costó $108.585 millones a EPM: Contraloría de Antioquia

La Contraloría General de Antioquia entregó este lunes los resultados de una investigación que le abrió al proyecto de Hidroituango para establecer si el cambio de contratistas ordenado durante la alcaldía de Daniel Quintero le hizo perder plata al Distrito de Medellín y al departamento de Antioquia.
El ente de control concluyó que, si bien no encontró un detrimento patrimonial que hubiera afectado a la Sociedad Hidroituango, sí sostuvo encontrar un posible detrimento de $108.585 millones para EPM, derivado de presuntas falencias de planeación.
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Dado que EPM no es un sujeto de control para la Contraloría de Antioquia, el ente trasladó ese hallazgo a la Contraloría Distrital de Medellín, para que desde ese ente se asuma la investigación y se establezca si hay lugar a actuaciones.