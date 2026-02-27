x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Gremios de la infraestructura piden que se instalen equipos del Túnel del Toyo de manera urgente

La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), seccional Antioquia, mostró su preocupación por la parsimonia de Invías por cumplir con esta parte de la megaobra y las afectaciones que puede generar.

  • El llamado de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) se debe a que el Gobierno Nacional aún no ha dado fecha para la instalación de los equipos electromecánicos y así poder garantizar el pronto inicio de operaciones. FOTO: CORTESÍA
    El llamado de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) se debe a que el Gobierno Nacional aún no ha dado fecha para la instalación de los equipos electromecánicos y así poder garantizar el pronto inicio de operaciones. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 4 horas
bookmark

Los problemas que está poniendo el Gobierno de Gustavo Petro, a través de Invías, para la instalación de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo fueron criticados por la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), seccional Antioquia, que asegura que esto podría generar graves problemas en el avance de la megaobra, además de daños y otras afectaciones en estos elementos.

“El gremio expresa su profunda preocupación ante la falta de decisión del Invías frente a la instalación de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo, infraestructura estratégica para la competitividad del país y la conexión del centro con el Urabá antioqueño y el Caribe colombiano”, indicó Juan David Pérez, director ejecutivo de la CCI.

Aseguraron que la no instalación podría generar una pérdida de más de 3 billones de pesos, debido a que su extensa inactividad puede generar daños en estos equipos, ya adquiridos con recursos, públicos, además de pérdidas de garantías y de la vida útil que tiene cada uno de estos elementos.

La polémica se generó porque los pronunciamientos de Invías dieron cuenta de que no había intención de instalar estos equipos, al menos en el corto plazo, bajo el argumento de que había filtraciones dentro del túnel que busca conectar a Medellín y el Urabá antioqueño, además de que sus obras no estaban al 100%.

Entérese: Medellín y Antioquia terminarán tramo de la vía al mar que la Nación dejó tirado

La demora en la instalación de estos elementos podría demorar la entrada en operación del túnel y su corredor vial en más de un año, por lo que desde la Cámara Colombiana de Infraestructura piden al Gobierno Nacional que dejen de lado cualquier revanchismo político y trabajen por el desarrollo del país.

“El túnel principal, con una longitud de 9,7 kilómetros, se encuentra terminado y los equipos electromecánicos, fundamentales para su operación segura, están disponibles, listos para ser instalados, conforme a los compromisos previamente adquiridos. Tal como fue informado en su momento, una vez finalizada la obra civil, se procedería con la instalación de dichos sistemas”, añadió Pérez.

Le puede interesar: Cuatro obras de Antioquia que el Gobierno Petro no financió y ya esperan al 2026

Ante los señalamientos de Invías para proceder con la labor que le corresponde en este proyecto, la interventoría del Túnel del Toyo visitó la obra para hacer todas las verificaciones y encontró que todo cumplía con los protocolos y que se podía iniciar rápidamente con las labores de instalación.

“(El túnel principal está) completamente terminado, 12,5 kilómetros, listo para hacer todas las instalaciones de los equipos electromecánicos y la señalización. En el 75% de todo el tramo se puede iniciar ya la instalación de esos equipos”, dijo el interventor del proyecto, Óscar Adrián Moreno.

A todo esto se suma el desentendimiento que se tiene desde la entidad estatal con el proyecto, puesto que tanto la interventoría como la propia Gobernación de Antioquia indicaron que, en el último medio año, ningún funcionario de Invías se ha dado una pasada por el proyecto.

Por esta razón, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que instaurará las acciones correspondientes ante la Procuraduría con el fin de presionar al Gobierno Nacional para que cumpla con su parte en este proyecto en los próximos días.

Temas recomendados

Infraestructura
Presidencia
Tecnología
Invías
Túnel del Toyo
Recursos
Detrimento patrimonial
Obras
Túneles
Antioquia
Urabá
Occidente antioqueño
Juan David Pérez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida