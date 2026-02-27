Gremios de la infraestructura piden que se instalen equipos del Túnel del Toyo de manera urgente

Los problemas que está poniendo el Gobierno de Gustavo Petro, a través de Invías, para la instalación de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo fueron criticados por la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), seccional Antioquia, que asegura que esto podría generar graves problemas en el avance de la megaobra, además de daños y otras afectaciones en estos elementos. “El gremio expresa su profunda preocupación ante la falta de decisión del Invías frente a la instalación de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo, infraestructura estratégica para la competitividad del país y la conexión del centro con el Urabá antioqueño y el Caribe colombiano”, indicó Juan David Pérez, director ejecutivo de la CCI.

Aseguraron que la no instalación podría generar una pérdida de más de 3 billones de pesos, debido a que su extensa inactividad puede generar daños en estos equipos, ya adquiridos con recursos, públicos, además de pérdidas de garantías y de la vida útil que tiene cada uno de estos elementos. La polémica se generó porque los pronunciamientos de Invías dieron cuenta de que no había intención de instalar estos equipos, al menos en el corto plazo, bajo el argumento de que había filtraciones dentro del túnel que busca conectar a Medellín y el Urabá antioqueño, además de que sus obras no estaban al 100%. Entérese: Medellín y Antioquia terminarán tramo de la vía al mar que la Nación dejó tirado La demora en la instalación de estos elementos podría demorar la entrada en operación del túnel y su corredor vial en más de un año, por lo que desde la Cámara Colombiana de Infraestructura piden al Gobierno Nacional que dejen de lado cualquier revanchismo político y trabajen por el desarrollo del país.

“El túnel principal, con una longitud de 9,7 kilómetros, se encuentra terminado y los equipos electromecánicos, fundamentales para su operación segura, están disponibles, listos para ser instalados, conforme a los compromisos previamente adquiridos. Tal como fue informado en su momento, una vez finalizada la obra civil, se procedería con la instalación de dichos sistemas”, añadió Pérez. Le puede interesar: Cuatro obras de Antioquia que el Gobierno Petro no financió y ya esperan al 2026 Ante los señalamientos de Invías para proceder con la labor que le corresponde en este proyecto, la interventoría del Túnel del Toyo visitó la obra para hacer todas las verificaciones y encontró que todo cumplía con los protocolos y que se podía iniciar rápidamente con las labores de instalación.

“(El túnel principal está) completamente terminado, 12,5 kilómetros, listo para hacer todas las instalaciones de los equipos electromecánicos y la señalización. En el 75% de todo el tramo se puede iniciar ya la instalación de esos equipos”, dijo el interventor del proyecto, Óscar Adrián Moreno.