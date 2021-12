La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), capítulo Antioquia, le salió al paso al fallo de segunda instancia de la Contraloría, el cual dejó en firme la responsabilidad fiscal de 26 personas naturales y jurídicas por el caso Hidroituango. La asociación gremial, que agrupa a empresas conectadas con el sector constructor, cuestionó las razones de ese ente para proferir dicha decisión.

“Nuestra Institución no comparte y pone en duda las verdaderas razones que han motivado la mencionada decisión contenida en el fallo de segunda instancia”, expresó Eduardo Loaiza Posada, gerente de la asociación en el departamento, mediante un comunicado escrito.

En la misiva pública, Camacol formuló ocho cuestionamientos respecto al fallo. En principio, afirmó que “no se tuvo en cuenta el debido proceso y tampoco se tuvieron en cuenta las solicitudes de pruebas hechas por los investigados”, cuestión que pone en duda, según palabras de la agremiación, uno de los pilares del ordenamiento jurídico colombiano.

En su segundo reparo, Camacol dijo que la decisión de la Contraloría no es consecuente con el momento que afronta Hidroituango. Hoy las obras superan el 85 % de ejecución y centrarse en buscar culpables, “cuando no se cuenta con toda la información (...) y no se sabe si los costos de la contingencia serán reconocidos en su totalidad por las aseguradoras”, es poco conveniente, indicó.