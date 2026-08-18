Congreso elegirá a los magistrados del CNE: estos son los candidatos de los partidos

El Congreso se prepara para una elección clave de cara a los próximos procesos electorales, sobre todo los comicios regionales de octubre de 2027. El próximo martes 25 de agosto, el Congreso en pleno elegirá a los nueve nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes tendrán bajo su responsabilidad vigilar asuntos centrales de la actividad política y electoral del país. Le puede interesar: Fisura en la derecha para 2027: empieza batalla por los avales La conformación del organismo depende de la representación que tienen las distintas fuerzas políticas en el Congreso, sumando las curules de Senado y Cámara. Así las cosas, el Pacto Histórico tendría derecho a más escaños, con dos para esa colectividad, mientras las demás con mayor representación deberán disputar los siete restantes.

28 candidatos buscan nueve puestos

Las postulaciones oficiales ya están sobre la mesa. En total son 28 aspirantes de los diferentes partidos. Algunos de ellos fueron aspirantes al Congreso o han sido parlamentarios en el pasado. Por el Partido Liberal están inscritos Adriana Franco, Alejandro Vega, Campo Prieto, Carlos Marchan, Cristian Camilo Castro, Daniel Pinzón, María Victoria Tafur y Silvio José Carrasquilla. Por Salvación Nacional se presentó José Antonio Parra. Por el Conservador Juan Carlos Wills; y Mira y el Centro Democrático presentaron en coalición a Nubia Stella Martínez (exdirectora del CD) y a Plinio Alarcón. En Marcha postuló a Guillermo Rivera; mientras que el Pacto Histórico presentó al exrepresentante Alirio Uribe, la exsuperintendente Cielo Rusinque y el exsecretario de la Comisión de Acusaciones Jairo Fabián Corzo. Pero también postuló a William Villanueva, Reynaldo Dussan, Ricardo Agudelo, Ana María Bautista y a Gabriel Bustamante. Por Cambio Radical se presentó Gersel Pérez; y por La U, Juan Felipe Lemos.

Durante esta semana, las hojas de vida de los aspirantes serán estudiadas antes de que sean sometidas a la votación en el Congreso pleno. La elección será determinante para los partidos, pues el CNE tiene entre sus funciones la vigilancia de la financiación de las campañas, la definición de la personería jurídica de las colectividades y la reposición de votos, además de otras competencias relacionadas con el control electoral. Por esa razón, la elección de los nueve magistrados no solo representa un nuevo reparto de fuerzas dentro del organismo electoral, sino que puede tener efectos sobre las decisiones que se adopten durante los próximos ciclos electorales. Con 28 candidatos para nueve puestos, las bancadas tendrán esta semana una última etapa de negociaciones antes de la votación definitiva del 25 de agosto. La coalición de gobierno buscaría ocupar la mayoría de escaños dentro de esa institución. Siga leyendo: Congresistas del Centro Democrático reaccionan a paseo de MinVivienda, ¿aumenta la distancia con De la Espriella? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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