La Unidad de Búsqueda buscará desaparecidos en el cementerio de Barbosa, Antioquia

Entre el 20 y el 24 de octubre, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) intervendrá 34 bóvedas en el cementerio municipal de Barbosa, con el fin de recuperar cuerpos no identificados que podrían corresponder a personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá. Puede leer: Seguirán buscando desaparecidos en el cementerio de Caucasia, Antioquia; si tiene dudas de un ser querido, vaya y pregunte Esta es la primera fase de intervención forense dentro del Plan Regional de Búsqueda del Valle de Aburrá, el cual identificó en este cementerio un universo inicial de 126 sitios de interés y tres celdas de custodia de cuerpos, donde reposarían personas desaparecidas entre los años 1995 y 2016, siendo el periodo entre 2003 y 2011 el de mayor número de inhumaciones. En el marco de la investigación humanitaria y extrajudicial, la UBPD estableció que en este camposanto el 70 % de los cuerpos no identificados corresponden a personas de sexo masculino, el 24 % a sexo femenino, y el 6 % restante permanece sin determinar.

La mayoría de estos cuerpos fueron hallados por autoridades o comunidades en las aguas del río Porce, en alto estado de deterioro, o abandonados en lugares a campo abierto, principalmente en la vía que comunica a Medellín con la Costa Caribe y en la ruta hacia Puerto Berrío, en el Magdalena Medio antioqueño. La investigación también indica que en el cementerio de Barbosa reposarían cuerpos de personas desaparecidas en hechos del conflicto armado ocurridos en los municipios del Valle de Aburrá, principalmente en Medellín, Bello, Copacabana y Girardota, así como en Caldas, Envigado, Sabaneta e Itagüí. Le puede interesar: Alcaldía de Medellín entregará información a Unidad de Búsqueda para encontrar a 4.000 desaparecidos en la ciudad La Unidad de Búsqueda invita a las familias buscadoras que consideren que sus seres queridos desaparecidos podrían estar inhumados en este cementerio, a acercarse entre el 20 y el 24 de octubre, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., para presentar su solicitud de búsqueda y aportar su muestra de ADN. También pueden acudir a la ofi cina territorial en Medellín, ubicada en la carrera 50 # 50-14, edifi cio Banco Popular, piso 9, sector Parque de Berrío. Asimismo, la Unidad de Búsqueda hace un llamado a quienes tengan información que pueda contribuir a la identificación de personas desaparecidas o a la localización de nuevos sitios de interés para la búsqueda, a acercarse al camposanto y compartirla con el equipo de la UBPD, que garantizará absoluta confidencialidad.