Seguirán buscando desaparecidos en el cementerio de Caucasia, Antioquia; si tiene dudas de un ser querido, vaya y pregunte

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas realizará la segunda fase de intervención forense en el cementerio parroquial Nuestra Señora de las Misericordias, ubicado en el barrio Pueblo Nuevo del municipio de Caucasia, que se extenderá hasta el próximo 26 de octubre.
En esta segunda fase, el equipo forense intervendrá 25 bóvedas y una sepultura para recuperar cuerpos no identificados e identificados no reclamados, los cuales corresponderían a personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.
Entérese: Alcaldía de Medellín entregará información a Unidad de Búsqueda para encontrar a 4.000 desaparecidos en la ciudad
Además, iniciará la caracterización de la celda de custodia u osario común el cual alberga cuerpos no identificados que fueron inhumados en el cementerio antes del año 2009, un espacio en el que se utilizará la metodología para la intervención de osarios comunes publicada recientemente por la Entidad.