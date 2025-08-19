Golpe a banda criminal del Suroeste: les ocuparon casas, vehículos y empresas fachada avaluados en $4.000 millones

Las autoridades en Antioquia realizaron varios operativos en contra de la estructura delincuencial conocida como “Los Jhonny”, que concentra su injerencia en el Suroeste del departamento con delitos como el tráfico de estupefacientes y las extorsiones.
Integrantes de la Sijin de la Policía, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la ocupación de 21 bienes muebles, inmuebles y sociedades pertenecientes a este grupo delincuencial, en los municipios de Santa Bárbara y La Pintada, Suroeste, así como en Itagüí, sur del Valle de Aburrá.