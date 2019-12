Pólvora en Antioquia, ¿un problema sin solución?

¿Qué pasó?

Gabriela Cano , secretaria de Salud de Antioquia, expresó que el incremento no se corresponde con los esfuerzos que han hecho entidades públicas y privadas. En todo caso, subrayó, no es la falta de campañas, sino una falla en la cultura ciudadana.

Un síntoma permanente

¿Hay soluciones?

Silva comentó que durante los cuatro años la alcaldía saliente llevó a cabo talleres con emisoras, que suelen asociar la Navidad y fin de año con estallidos, para cambiar el sentido del mensaje y contribuir para que la gente entienda que el sonido de las fiestas puede ser otro.

También invitó a reforzar las campañas, pues para él sí están sirviendo, pero requieren persistencia. “El cambio cultural es lento, no de la noche a la mañana. No se debe bajar la guardia”.

El subsecretario envió un mensaje a la ciudadanía para no subestimar los riesgos, pues quemar pólvora no es un asunto de habilidad, sino una probabilidad constante de que algo va a salir mal y con eso no se debe jugar, toda vez que no solo puede resultar afectado quien manipula, sino los que están a su alrededor.