Detalles de la balacera que obligó a cerrar la avenida Regional en Envigado: comenzó tras el robo de dos motocicletas

El hurto de dos motocicletas, uno en San Antonio de Prado (Medellín) y otro en Sabaneta, fue la causa del tiroteo que ocurrió en la avenida Regional y que terminó en las afueras del Centro Comercial Viva Envigado. En este hecho, un joven de 17 años resultó lesionado que se encuentra entre la vida y la muerte en un hospital de Itagüí.
Todo comenzó sobre las 4:20 de la mañana en un sector de Itagüí, cuando dos hombres cometieron el robo de una moto en la zona central de Sabaneta. Mediante las cámaras de seguridad se les hizo un seguimiento y vieron cómo llegaron al corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín, donde materializaron el robo de un segundo vehículo.