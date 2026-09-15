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Detalles de la balacera que obligó a cerrar la avenida Regional en Envigado: comenzó tras el robo de dos motocicletas

El hecho que llevó al cierre de este corredor, a la altura del Centro Comercial Viva Envigado, dejó a un menor de edad lesionado, en estado crítico. Un adulto fue capturado en medio del seguimiento.

  • La avenida Regional, a la altura del Centro Comercial Viva Envigado, estuvo cerrada durante dos horas mientras se avanzaban en las labores judiciales. Esto afectó seriamente la movilidad en el sur del Valle de Aburrá. FOTO: CORTESÍA
    La avenida Regional, a la altura del Centro Comercial Viva Envigado, estuvo cerrada durante dos horas mientras se avanzaban en las labores judiciales. Esto afectó seriamente la movilidad en el sur del Valle de Aburrá. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
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El hurto de dos motocicletas, uno en San Antonio de Prado (Medellín) y otro en Sabaneta, fue la causa del tiroteo que ocurrió en la avenida Regional y que terminó en las afueras del Centro Comercial Viva Envigado. En este hecho, un joven de 17 años resultó lesionado que se encuentra entre la vida y la muerte en un hospital de Itagüí.

Todo comenzó sobre las 4:20 de la mañana en un sector de Itagüí, cuando dos hombres cometieron el robo de una moto en la zona central de Sabaneta. Mediante las cámaras de seguridad se les hizo un seguimiento y vieron cómo llegaron al corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín, donde materializaron el robo de un segundo vehículo.

Los motorizados implicados en este hurto iniciaron su huida por las calles principales de este municipio y luego de tomar uno de los puentes vehiculares, llegaron a la avenida Regional, donde avanzó el cruce de disparos entre los uniformados y los delincuentes.

“Con la información obtenida mediante las cámaras, se desplegó un plan candado. Durante la búsqueda, los uniformados ubicaron en la avenida Regional a los dos implicados cuando se movilizaban en una motocicleta y, mediante la modalidad conocida como ‘taconeo’, empujaban otro de los vehículos que presuntamente habían hurtado”, indicaron desde la Policía Metropolitana.

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En medio de este tiroteo, un menor de edad que iba como parrillero de la moto señalada de participar en este hurto sufrió una herida en la espalda y se cayó del vehículo. El conductor continuó su escapatoria por este corredor nacional hacia el norte metropolitano.

Los uniformados detuvieron su persecución y procedieron a atender al lesionado, a quien trasladaron en una camioneta rumbo a la Clínica Antioquia, de Itagüí. De acuerdo con el reporte oficial, esta persona se encuentra en estado crítico.

Con apoyo de las cámaras de seguridad, las autoridades hicieron el seguimiento de la motocicleta que estuvo implicada en este hecho. Mediante esta modalidad se logró la detención de la segunda persona, un hombre de 18 años, quien tenía antecedentes judiciales por violencia contra servidor público.

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En el sitio, las autoridades encontraron un arma de fuego, la cual estaba a pocos metros del lesionado. Esta fue incautada para efectuar el proceso investigativo correspondiente. Así mismo, el lesionado se encuentra con acompañamiento policial mientras se oficializa su aprehensión por estos hechos.

Ambos implicados en este hecho delictivo deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado, así como por el de porte ilegal de armas de fuego. Además, las motos fueron recuperadas para ser devueltas a sus dueños.

Debido a este tiroteo, la calzada oriental de la avenida Regional, desde la calle 37 sur, fue cerrada por parte de las autoridades durante dos horas, desviando los vehículos por la avenida Las Vegas y por la vía de servicio de este corredor.

Posteriormente, se abrió parte de la calzada, aunque la movilidad seguía restringida mientras los agentes de la Sijín y del CTI avanzaban en las evaluaciones judiciales de este caso. Apenas sobre las 10:30 de la mañana se normalizó el tránsito por completo.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Qué provocó el tiroteo en la avenida Regional entre Itagüí y Envigado?
El tiroteo se habría originado por un hurto de dos motocicletas en Sabaneta y San Antonio de Prado (Medellín).
2. ¿A qué hora comenzó la persecución que terminó en la avenida Regional?
Los hechos comenzaron aproximadamente a las 4:20 de la madrugada, en la avenida Regional, luego del hurto de una moto en San Antonio de Prado. Los sospechosos huyeron por las vías principales y posteriormente llegaron a la avenida Regional.
3. ¿Qué pasó con el menor de edad que resultó herido en el tiroteo?
El menor iba como parrillero de la motocicleta presuntamente utilizada en el hurto y recibió un disparo en la espalda. Cayó de la moto y fue trasladado por la Policía a la Clínica Antioquia, en Itagüí, donde permanece en estado crítico.

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