Ella no sabe muy bien cómo en esos pocos segundos en que sucedió todo, el personal de la mina huyó de la corriente pero solo ella y otro obrero pudieron hacerlo hacia un costado de la edificación, lo que a la postre les salvó la vida, pues pese a quedar atrapados por palos, rocas y tejas de zinc, la fuerza del agua, que fue capaz de llevarse el enclave y varios equipos de varias toneladas de peso, no llegó hasta su posición.

“Don Hernán y yo quedamos aprisionados contra la montaña por los escombros. Él oraba mucho, luego de un rato comenzamos a relajar el cuerpo para desaprisionarnos. Yo le grité a él que por favor me ayudara que no me fuera a dejar ahí. Él como pudo me ayudó a salir e intentamos refugiarnos en una parte de la montaña pero esta comenzó a desmoronarse también, así que nos tocó movernos porque podíamos quedar ahí sí sepultados”.

Mientras continúa su relato, Paola se sumerge en una tristeza profunda para mencionar cómo, en medio de la oscuridad, ella y su compañero comenzaron a caminar sobre lo que segundos antes era El Porvenir.

Aún aturdidos comprendieron la magnitud de lo que había acabado de suceder.

“Empezamos a movernos y a buscar a quién más ayudar. Vimos a la compañera Erika y cómo su pierna estaba casi amputada. Los que estábamos ahí sabíamos que ella no iba a sobrevivir porque perdió mucha sangre durante las cuatro horas que demoramos en sacarla. En cambio Fátima murió instantáneamente. Increíble que tantos compañeros se fueran en cuestión de minutos”.