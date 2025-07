Autorizaron el regreso de 80 familias a Granizal tras la tragedia; ¿es seguro retorno?

Wber Zapata Lopera, coordinador de la comisión social que atiende el desastre, señaló que definieron unas rutas y procedimientos seguros para garantizar el retorno de las familias, reduciendo los riesgos. No obstante, reconoció que muchas de ellas han expuesto sus temores de regresar a sus hogares, más allá de que la decisión representa un alivio, pues la mayoría no tiene más adonde ir.

En total, 80 familias recibieron vía libre para volver a sus casas , decisión que tomaron los equipos técnicos que han atendido la emergencia , en coordinación con los organismos de socorro, luego de que determinar que en zonas como Manantiales y Altos de Oriente, según referenciación del Siata, no existe riesgo de nuevos movimientos en masa.

Por otro lado, la alcaldía de Bello anunció que comenzó la entrega de auxilios funerarios para las familias que perdieron a sus seres queridos y no tienen los recursos suficientes para garantizar las honras fúnebres. Hay que recordar que este asentamiento, el más grande del Valle de Aburrá, está conformado en su mayoría por desplazados del conflicto armado de diferentes partes de Antioquia y departamentos vecinos, así como población migrante.

El trámite, según señaló el municipio, puede hacerse directamente con la alcaldía. Hasta el momento, siete familias han tomado el auxilio y también han pedido acompañamiento al municipio en la decisión de cremar o enterrar los cuerpos de sus seres queridos fallecidos en el deslizamiento.

Mientras se adelanta el regreso en la zona que no presentan afectación, según las autoridades, continúa la búsqueda de los desaparecidos con la remoción de más de 75.000 metros cúbicos de tierra. Hasta ahora las autoridades no han entregado nuevas pistas sobre las determinaciones que podrían tomar si avanzan los días, sin que las 450 personas que están en la zona no logran encontrar los restos de las víctimas que todavía yacen bajo la montaña.

EPM, por su parte, informó que después de la inspección de geólogos y profesionales del Dagran, se corroboró que el canal Piedras Blancas-El Toldo no sufrió daño por el movimiento en masa en la vereda Granizal. La empresa señaló que tan pronto como ocurrió el deslizamiento, se suspendió de manera preventiva el paso de agua a través de este canal, y que tras la visita en la que también participaron líderes comunitarios de la zona, se pudo evidenciar que el canal Piedras Blancas-El Toldo no presenta problemas estructurales que generen pérdida de agua hacia las laderas adyacentes en todo su recorrido.