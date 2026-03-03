hace 1 hora bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Elecciones 2026 EN VIVO | Entrevista a Juan Manuel Galán

hace 1 hora

2026-03-03 9:10:10

El candidato presidencial del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, visita Medellín para hablar de sus propuestas y de la Gran Consulta de marzo, de la que hace parte.

EL COLOMBIANO y Teleantioquia se unen en estas elecciones para traer a los protagonistas de las elecciones y la mejor información.

Antioquia vota por Colombia....