Aumenta el tráfico de tortugas morrocoy en el Valle de Aburrá: van 1.600 decomisadas desde 2024

El incremento en los hallazgos de tortugas morrocoy en el Valle de Aburrá se constituye en un síntoma de un fenómeno que preocupa a las autoridades ambientales y es la persistencia del tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre en Medellín y el área metropolitana.

Al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá han llegado 1.600 animales de la especie mencionada en el periodo que comprende todo el año 2024 y lo que va de 2024.

En un caso reciente, una mujer viajó desde Planeta Rica, en el departamento de Córdoba, para entregar en Medellín 30 tortugas morrocoy. Según explicó entonces, algunas de las tortuguitas habían nacido en su vivienda como crías de otras que ya estaban allí, en tanto que otras se las habían obsequiado.

En el diagnóstico del estado de salud que les hicieron los profesionales del CAVR, identificaron que algunas tortugas sufrían afectaciones en la estructura ósea que forma la parte inferior del caparazón.

De las anteriores, cuatro, que están aún muy pequeñas, se encuentran bajo cuidados especiales en la sala de neonatos, y el resto fueron ubicadas en la zona de cuarentena, iniciando su proceso de recuperación y rehabilitación.