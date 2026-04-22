Van 135 animales silvestres atacados por perros y gatos en el oriente de Antioquia

Las cifras muestran una tendencia que preocupa: en 2020 se registraron 27 ataques de este tipo en todo el año; en 2025, la cifra llegó a 514. Y cerca del 80% de los animales afectados muere antes de recibir atención o durante su recuperación.

En lo que va de 2026, el Centro de Atención y Valoración de Cornare ha recibido 1.200 animales silvestres . De ellos, 135 ingresaron por ataques de perros y gatos, principalmente en municipios como Rionegro, Marinilla, El Retiro, Guarne y La Ceja. Entre las especies afectadas hay zarigüeyas, puercoespines, perezosos, comadrejas, iguanas, serpientes, tigrillos y aves como gavilanes y barranqueros.

También le puede interesar: El 83% de los antioqueños tiene mascotas, ¿cuál es la preferida?

Las consecuencias van más allá del ataque directo. También se registran crías huérfanas, nidos abandonados y alteraciones en el equilibrio de los ecosistemas. A esto se suma el riesgo de transmisión de enfermedades como distemper, parvovirus o leucemia felina, que representan una amenaza tanto para la fauna silvestre como para la salud pública.

Desde Cornare aclaran que el problema no son los animales, sino sus dueños. “Ellos no son el problema, el problema somos nosotros”, dijo un funcionario de la entidad. El llamado es a no dejar que las mascotas deambulen sin correa ni supervisión, especialmente en zonas rurales o boscosas, y a mantener al día sus esquemas de vacunación y desparasitación.

Las autoridades califican esta situación como una amenaza silenciosa para la biodiversidad: menos visible que otros delitos ambientales, pero con efectos acumulativos graves. Cualquier caso de ataque o emergencia con fauna silvestre puede reportarse a las líneas habilitadas por Cornare.

Lea más: Antioquia tiene el mayor número de especies al borde de la extinción por el conflicto armado, según informe de la JEP