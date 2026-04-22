x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Van 135 animales silvestres atacados por perros y gatos en el oriente de Antioquia

Más de 130 animales silvestres han resultado heridos en lo corrido de 2026 por ataques de perros y gatos en la jurisdicción de Cornare, una problemática creciente que amenaza la biodiversidad del oriente antioqueño.

  • El Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Cornare ha atendido a 135 animales silvestres que fueron atacados por gatos y perros. Foto: Jaime Pérez Munévar
    El Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Cornare ha atendido a 135 animales silvestres que fueron atacados por gatos y perros. Foto: Jaime Pérez Munévar
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

En lo que va de 2026, el Centro de Atención y Valoración de Cornare ha recibido 1.200 animales silvestres. De ellos, 135 ingresaron por ataques de perros y gatos, principalmente en municipios como Rionegro, Marinilla, El Retiro, Guarne y La Ceja. Entre las especies afectadas hay zarigüeyas, puercoespines, perezosos, comadrejas, iguanas, serpientes, tigrillos y aves como gavilanes y barranqueros.

Las cifras muestran una tendencia que preocupa: en 2020 se registraron 27 ataques de este tipo en todo el año; en 2025, la cifra llegó a 514. Y cerca del 80% de los animales afectados muere antes de recibir atención o durante su recuperación.

También le puede interesar: El 83% de los antioqueños tiene mascotas, ¿cuál es la preferida?

Las consecuencias van más allá del ataque directo. También se registran crías huérfanas, nidos abandonados y alteraciones en el equilibrio de los ecosistemas. A esto se suma el riesgo de transmisión de enfermedades como distemper, parvovirus o leucemia felina, que representan una amenaza tanto para la fauna silvestre como para la salud pública.

Desde Cornare aclaran que el problema no son los animales, sino sus dueños. “Ellos no son el problema, el problema somos nosotros”, dijo un funcionario de la entidad. El llamado es a no dejar que las mascotas deambulen sin correa ni supervisión, especialmente en zonas rurales o boscosas, y a mantener al día sus esquemas de vacunación y desparasitación.

Las autoridades califican esta situación como una amenaza silenciosa para la biodiversidad: menos visible que otros delitos ambientales, pero con efectos acumulativos graves. Cualquier caso de ataque o emergencia con fauna silvestre puede reportarse a las líneas habilitadas por Cornare.

Lea más: Antioquia tiene el mayor número de especies al borde de la extinción por el conflicto armado, según informe de la JEP

Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué las mascotas atacan animales silvestres?
Porque al estar sin supervisión activan su instinto de caza, especialmente en zonas rurales o cercanas a bosques.
¿Qué animales silvestres son más afectados?
Principalmente pequeños mamíferos, reptiles y aves, como zarigüeyas, iguanas, serpientes y aves rapaces.
¿Cómo evitar que mi mascota afecte la fauna?
Manteniéndola con correa, supervisada y con vacunas al día, especialmente en zonas naturales.

Temas recomendados

Fauna
Mascotas
Animales
Vida silvestre
Antioquia
Oriente antioqueño
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos