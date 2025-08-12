Ilegales quemaron un camión del D1 en Anorí, Antioquia, y se robaron la mercancía

Un nuevo hecho de violencia sacude el Nordeste antioqueño, luego de que un camión que prestaba servicios a la cadena de supermercados D1 fuera incinerado y su mercancía robada en la vía que conecta Anorí con Medellín.
El incidente, que tuvo lugar el lunes 11 de agosto, pasado el mediodía, se registró en la vereda Villa Fátima, aproximadamente a 12 kilómetros del área urbana de Añorí.
Según los informes preliminares, cuatro individuos armados interceptaron el vehículo tipo furgón, perteneciente a la empresa Transportes Vigía SAS. Los asaltantes obligaron al conductor a descender del camión, para luego sustraer la mercancía, valorada en unos $35 millones, y posteriormente prenderle fuego al automotor.