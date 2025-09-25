Asesinaron al radiólogo del hospital de Frontino, Antioquia: agresor había intimidado con cuchillo al personal médico

Un hombre, en alto estado de exaltación, ingresó al Hospital María Antonia Toro de Elejalde, de Frontino, y con un cuchillo comenzó a intimidar al personal médico que se encontraba en turno en la madrugada del jueves. Cuando salió, comenzó a golpear el vehículo de uno de los trabajadores y este, al reclamarle, terminó asesinado con múltiples heridas de arma blanca. Los hechos ocurrieron sobre las 12:10 de la madrugada cuando el técnico de rayos X de este centro asistencial, ante el llamado de sus compañeros de lo que estaba sucediendo con su carro en el parquedero, fue a interceptar al agresor, quien había ingresado a preguntar por unos menores que no estaban en este lugar.

“Este hombre entró, al parecer drogado, a buscar a unos niños. El personal le dijo que no estaban y entonces con un cuchillo comenzó a corretear a las enfermeras y a la médica que estaban de turno, teniéndose que encerrar en un consultorio. Entonces el agresor salió del hospital y al ver el carro del de rayos X, lo comenzó a atacar y por eso lo llamaron. Como vivía al frente, de una llegó”, relató un testigo de los hechos. Después de atacar a este técnico, identificado como Ricardo León Cuartas Bolívar, de 68 años, el agresor salió corriendo del lugar para escabullirse antes de que las autoridades hicieran presencia en el centro asistencial. Entérese: Grave denuncia sobre agresiones a empleados del centro de bienestar animal de Rionegro devela pelea con una fundación Ricardo León quedó malherido en la entrada del hospital y sus compañeros lo ingresaron para brindarle los primeros auxilios. Al ver que se encontraba tan grave de salud, lo remitieron inicialmente al Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia. Allí lo estabilizaron, pero como su estado de salud era tan crítico, lo trasladaron al Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, donde falleció cuando estaba siendo intervenido quirúrgicamente. Los testigos del altercado identificaron al presunto victimario y las autoridades comenzaron con su búsqueda. Por estos hechos fue capturado Luis Alberto Rojas Hurtado, de 33 años.

En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías de Frontino para responder por el delito de homicidio agravado, ya que al momento de la captura le encontraron un arma blanca que estaría relacionada con estos hechos.

Cuartas Bolívar era oriundo del municipio de Dabeiba y era el encargado de manejar estos equipos. Residía cerca de este centro asistencial porque estaba disponible todo el tiempo para atender cualquier requerimiento de estos exámenes.

Las autoridades se mostraron indignadas por la situación registrada con este personal de la salud, que se vieron en alto riesgo y sin mayor reacción con la entrada de este hombre con un cuchillo. Piden mayor intervención de las autoridades para evitar estas vulneraciones. Tan solo en Antioquia, de acuerdo con la Mesa Nacional de Misión Médica, en 2023 se registraron 78 agresiones contra el personal de la salud, siendo el departamento con más casos de este tipo. En todo el país, para ese año ocurrieron 511 casos.



