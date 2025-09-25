Asesinaron al radiólogo del hospital de Frontino, Antioquia: agresor había intimidado con cuchillo al personal médico

Un hombre, en alto estado de exaltación, ingresó al Hospital María Antonia Toro de Elejalde, de Frontino, y con un cuchillo comenzó a intimidar al personal médico que se encontraba en turno en la madrugada del jueves. Cuando salió, comenzó a golpear el vehículo de uno de los trabajadores y este, al reclamarle, terminó asesinado con múltiples heridas de arma blanca.
Los hechos ocurrieron sobre las 12:10 de la madrugada cuando el técnico de rayos X de este centro asistencial, ante el llamado de sus compañeros de lo que estaba sucediendo con su carro en el parquedero, fue a interceptar al agresor, quien había ingresado a preguntar por unos menores que no estaban en este lugar.