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Atroz crimen en La Unión, Antioquia: Hallan muertos, con heridas de cuchillo, a dos ancianos en una vivienda

Las víctimas son un hombre y una mujer. Informaciones preliminares dan cuenta de un posible hurto. Las autoridades aún buscan esclarecer las identidades de las víctimas.

  • Las víctimas sería un hombre pensionado, propietario del inmueble donde fueron hallados los cuerpos, y su empleada doméstica. Foto: Archivo El Colombiano
    Las víctimas sería un hombre pensionado, propietario del inmueble donde fueron hallados los cuerpos, y su empleada doméstica. Foto: Archivo El Colombiano
Víctor Andrés Álvarez Correa
Víctor Andrés Álvarez Correa
hace 2 horas
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Hasta la noche de este miércoles, los organismos de rescate y la Policía intentaban llegar a la vereda San Miguel, en el municipio de La Unión, Oriente de Antioquia, para levantar la escena de un crimen atroz. Dos ancianos fueron hallados en su vivienda asesinados con armas cortopunzantes.

La situación habría sido advertida por moradores de la zona, a 20 minutos en carro del casco urbano.

Aún conmocionada, la alcaldesa local, Carmen Judith Valencia, lamentó lo sucedido y pidió a las autoridades competentes agilizar las investigaciones para esclarecer los hechos.

La mandataria descartó que el crimen hubiera sido perpetrado mediante una incursión armada de un grupo ilegal y reiteró que los adultos mayores fueron asesinados a cuchillo.

De manera preliminar, EL COLOMBIANO conoció que una de las hipótesis que manejan las autoridades sobre el crimen es la de un hurto a los dos adultos mayores.

Las identidades de las víctimas aún no se revelan. Sin embargo, según fuentes consultadas, se trataría de un hombre pensionado, propietario del inmueble, y su empleada doméstica.

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Hasta el momento no se tienen pistas de los asesinos y las autoridades recopilan información con vecinos de la zona para dar con el paradero.

“Invitamos a las personas que puedan tener información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos a ponerla oportunamente en conocimiento de las autoridades competentes. La colaboración ciudadana es fundamental para avanzar en la investigación y permitir que los responsables respondan ante la justicia”, indicó la Administración Municipal.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué ocurrió en la vereda San Miguel de La Unión y cómo fueron encontradas las víctimas?
Organismos de rescate y la Policía hallaron sin vida a dos adultos mayores dentro de su vivienda en la vereda San Miguel Santa Cruz, a 20 minutos del casco urbano de La Unión (Oriente antioqueño). Ambas víctimas presentaban heridas provocadas con armas cortopunzantes.
¿Qué dijeron las autoridades locales e hipótesis se manejan sobre el crimen?
La alcaldesa Carmen Judith Valencia descartó una incursión de grupos armados ilegales y confirmó que la principal hipótesis inicial apunta a un caso de hurto. Las autoridades aún no tienen pistas concretas sobre los responsables y recopilan testimonios de vecinos en la zona.
¿Qué llamado hizo la Alcaldía de La Unión a la comunidad tras el hallazgo?
La Administración Municipal pidió la colaboración de los ciudadanos para que entreguen cualquier información o pista oportuna que ayude a la Policía y a la Fiscalía a identificar, ubicar y capturar a los responsables del doble homicidio.

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