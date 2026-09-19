Asesinaron a “Manguito”, el más conocido vendedor de mangos del parque de Andes

Cuando se encontraba vendiendo mangos a un costado del parque principal del municipio de Andes, Suroeste antioqueño, hombres armados dispararon contra “Manguito”, el más conocido vendedor de esta fruta en la localidad. En este ataque, tres personas que estaban al lado del puesto ambulante resultaron lesionadas.
Los hechos ocurrieron sobre las 4:20 de la tarde del pasado viernes en el costado occidental de este parque, cuando sujetos en moto dispararon contra Jhon Fredy Zapata Mosquera, nombre de pila de este vendedor ambulante, dejándolo gravemente herido.