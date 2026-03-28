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Asamblea de Antioquia dio luz verde para cambiar la junta directiva de la FLA

Con una amplia mayoría, la Gobernación obtuvo autorización para aumentar el número de miembros independientes en esa entidad.

  • Aspecto de la Fábrica de Licores de Antioquía, ubicada en Itagüí. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero
    Aspecto de la Fábrica de Licores de Antioquía, ubicada en Itagüí. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero
El Colombiano
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hace 2 horas
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Con 19 votos a favor y cuatro en contra, la Asamblea de Antioquia aprobó en segundo y último debate el proyecto de ordenanza con el que se reformará la composición de la junta directiva de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA).

En contexto: Proyecto para modificar junta de la FLA despertó controversia en la Asamblea

Con el visto bueno de la plenaria, la compañía pública del orden departamental ahora tendrá seis integrantes en su máximo órgano corporativo: tres correspondientes a miembros independientes del sector privado y tres del sector público.

Por este último lado, el texto estipuló que, en caso de presentarse un empate en las decisiones de la empresa, será el gobernador o su delegado el que tendrá la potestad de dirimirlo.

Luego de que se conociera la decisión de la Asamblea, tras un debate que duró más de seis horas, la Gobernación celebró la decisión.

“Lo que buscamos es una fábrica más fuerte, con mayores capacidades para enfrentar los desafíos del mercado. La FLA seguirá siendo pública; el objetivo es que sea más competitiva y genere más recursos para la salud, la educación, la cultura y el deporte en el departamento y las demás regiones de Colombia”, expresó el secretario de Gobierno encargado, David Palacio.

Lea también: Fábrica de Licores de Antioquia logró hito comercial con 73,2 millones de botellas vendidas en 2025

La polémica por esta modificación se desató este mes, luego de que el pasado 4 de marzo se radicara ante esa corporación el proyecto de ordenanza.

Mientras desde la administración departamental se argumentó que la modificación sería necesaria para cualificar más ese órgano de la FLA, desde varios sectores de la oposición y los sindicatos fue vista con suspicacia y como una manera de que privados tuvieran más incidencia en el manejo de la compañía.

Tras el visto bueno de este sábado, se espera que la Asamblea termine de redactar la ordenanza y la remita al despacho del gobernador en los próximos días para que sea sancionada.

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