Asamblea de Antioquia dio luz verde para cambiar la junta directiva de la FLA

Con 19 votos a favor y cuatro en contra, la Asamblea de Antioquia aprobó en segundo y último debate el proyecto de ordenanza con el que se reformará la composición de la junta directiva de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA).

En contexto: Proyecto para modificar junta de la FLA despertó controversia en la Asamblea

Con el visto bueno de la plenaria, la compañía pública del orden departamental ahora tendrá seis integrantes en su máximo órgano corporativo: tres correspondientes a miembros independientes del sector privado y tres del sector público.

Por este último lado, el texto estipuló que, en caso de presentarse un empate en las decisiones de la empresa, será el gobernador o su delegado el que tendrá la potestad de dirimirlo.