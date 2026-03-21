Hay riesgo de dos “apagones” en el país: uno financiero y otro técnico, afirma estudio de Sociedad Hidroituango

Un estudio realizado por la Sociedad Hidroituango advierte que la seguridad energética del país se encuentra en una zona crítica que puede desembocar en dos “apagones”: uno financiero, porque las deudas del Gobierno Nacional con el sector eléctrico suman más de $9 billones; y otro técnico, que se da cuando la demanda de energía supera la oferta y, según datos de XM, el país cerrará 2026 con un déficit de -2%.
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La alerta reiterada del sector, a la que se sumaron esta semana el Comité Intergremial de Energía (conformado por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia) y la Contraloría General de la República, no significa que el país esté a punto de apagarse de un día para otro, sino que se están acumulando factores que reducen su capacidad de maniobra. En otras palabras, se está armando una tormenta perfecta.