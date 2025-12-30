Anuncios de obras por más de $12 billones reactivaron a Medellín y Antioquia

El 2025 fue un año de anuncios clave en materia de infraestructura para Medellín y Antioquia. Las inversiones públicas comprometidas superaron los $12 billones —sin contar los proyectos concesionados de autopistas y puertos— y consolidaron al departamento como uno de los principales polos de desarrollo logístico del país. El anuncio más significativo fue la decisión conjunta de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín de destinar $856.000 millones para culminar el tramo 2 del Túnel del Toyo, una obra que había quedado desfinanciada tras el retiro del Gobierno Nacional y que amenazaba con convertirse en un elefante blanco. Con esta inyección de recursos, se proyecta que para finales de 2026 el trayecto entre Medellín y Urabá se reduzca a menos de cinco horas. Le puede interesar: Personajes del año: Gutiérrez y Rendón, la llave que le hizo oposición a Petro desde las regiones Esa conectividad será el soporte de los cinco puertos proyectados en Urabá, entre ellos Puerto Antioquia y el nuevo Puerto Progreso. Este último, con una inversión estimada de hasta 2.800 millones de dólares, estará enfocado en la transición energética mediante el manejo de gas natural y biocombustibles. En conjunto, las terminales portuarias podrían generar cerca de 20.000 empleos en la subregión.

Otro de los hitos del año fue el avance del Tren del Río. La Gobernación comprometerá $2,63 billones en vigencias futuras hasta 2055 para financiar la primera fase del sistema férreo, que conectará a Bello con Barbosa. El proyecto busca aliviar la presión sobre el metro y reactivar el transporte ferroviario en el Valle de Aburrá, abandonado hace décadas. Lea también: En ocho regiones de Antioquia van a pavimentar 537 kilómetros de vías En carreteras, el departamento adjudicó la pavimentación de 537 kilómetros de vías en ocho subregiones, beneficiando a 46 municipios. El objetivo es que Antioquia tenga, por primera vez, más kilómetros pavimentados que destapados y que los territorios rurales queden integrados a la red de autopistas 4G. A esto se sumó la entrada en operación del tramo Vegachí–Remedios, que ya permite viajar de Medellín a Caucasia en 4,5 horas y consolida la nueva ruta hacia la Costa Caribe.

Grandes obras en Medellín

En la capital antioqueña, uno de los anuncios de mayor impacto fue la remodelación del estadio Atanasio Girardot, que ampliará su capacidad a 60.000 espectadores y lo convertirá en el más grande del país. La obra, que demandará $750.000 millones de recursos públicos, contempla la construcción de un tercer nivel independiente y una cubierta total de 31.000 metros cuadrados, además de la renovación de camerinos y zonas comerciales. Las obras iniciarían a mediados de 2026 y se entregarían en diciembre de 2027. También avanzó el proyecto Primavera Norte —antes Parques del Río Norte—, que ya registra un 3% de ejecución. Con una inversión de $216.000 millones, el plan integrará 70.000 metros cuadrados de espacio público en el entorno de la estación Acevedo, incluyendo una Casa de la Música y un Jardín de Buen Comienzo.

Por último, la estrategia Mi Río, Mis Quebradas contempla una inversión de $663.000 millones para la recuperación del sistema hídrico de Medellín. El programa intervendrá 350 puntos críticos y creará 40.000 metros cuadrados de zonas verdes, con el objetivo de reducir riesgos y fortalecer la resiliencia de la ciudad frente al cambio climático. Con este paquete de obras, Antioquia y Medellín cerraron 2025 trazando una hoja de ruta que impulsa la competitividad, la integración territorial y el desarrollo regional.

La Gobernación invertirá $2,6 billones para construir el tren de Bello a Barbosa

El Tren del Río representa la apuesta estratégica de Antioquia para reactivar su sistema férreo, el cual permaneció en el abandono desde los años 90. Para este propósito, la Gobernación anunció una inversión de $2,63 billones mediante vigencias futuras comprometidas hasta el año 2055. Este capital permitirá financiar la primera fase del proyecto, que unirá a Bello con Barbosa, integrando finalmente el norte del Valle de Aburrá con el sistema de transporte masivo. El diseño total del corredor abarca 63 kilómetros desde Barbosa hasta Caldas e incluye 17 estaciones, de las cuales ocho tendrán integración física con el metro de Medellín. Esta infraestructura no solo busca mejorar la movilidad urbana y descongestionar la Línea A, sino que pretende ser un sistema multipropósito que impulse la competitividad regional. Además, se contempla la posibilidad de una alianza público-privada para extender la conexión ferroviaria desde Caldas hasta Puerto Berrío, enlazando a Antioquia con la red nacional hacia el Magdalena Medio. Este ambicioso proyecto es el primer paso de un plan maestro que proyecta siete corredores ferroviarios para el año 2053.

Por nueva vía a la Costa Caribe se demorará 4,5 horas entre Medellín y Caucasia

La nueva vía a la Costa representa una transformación histórica para la movilidad de Antioquia, permitiendo realizar el trayecto de Medellín a Caucasia en tan solo 4,5 horas. Con la entrega del tramo Vegachí–Remedios, se completó finalmente el corredor 4G de la Autopista al Magdalena, el cual evita el exigente paso tradicional por el Alto de Ventanas y redefine el acceso hacia el Caribe y los Santanderes. Este megaproyecto contó con una inversión de $2,3 billones y abarca una extensión total de 153,3 kilómetros. El último eslabón entregado, de 35,76 kilómetros, consta de una calzada sencilla bidireccional que incorpora 16,5 kilómetros de tercer carril de adelantamiento para garantizar la fluidez vehicular. La infraestructura es robusta, incluyendo 16 puentes y viaductos, además de tecnología avanzada como estaciones meteorológicas y cámaras de vigilancia. A pesar del beneficio logístico, municipios de la ruta vieja como Yarumal, Donmatías y Santa Rosa de Osos han mostrado preocupación por la disminución del comercio local. Ante esto, la Gobernación planea estructurar nuevos corredores y circuitos turísticos para mitigar el impacto económico.

La región paisa puso $856.000 millones para terminar El Toyo: estaría listo en 2026

La culminación del Toyo, el túnel carretero más largo de América con 9,7 kilómetros, representa un hito histórico que materializa un anhelo centenario de Antioquia. El proyecto integral abarca 37,7 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas, integrando 30 puentes y 18 túneles. Actualmente, el tramo 1 registra un avance del 99%, encontrándose prácticamente listo a la espera de que el Invías instale los equipos electromecánicos. El tramo 2, que conecta Santa Fe de Antioquia con Giraldo, fue asumido por la Gobernación y la Alcaldía de Medellín tras quedar desfinanciado por el Gobierno Nacional, alcanzando hoy un avance físico superior al 70%. Para garantizar la finalización de estos 19,5 kilómetros, el Distrito aportará $342.000 millones∗∗y el Departamento∗∗$514.000 millones. Los trabajos restantes se centran en la excavación del túnel cero, un falso túnel y nueve puentes. Se proyecta que la vía entre en funcionamiento total a finales de 2026 o inicios de 2027, reduciendo el trayecto de Medellín al Urabá a menos de cinco horas. Esta megaobra es el “broche de oro” que conectará de forma eficiente el centro del país con los futuros puertos.

Parques del Río norte aportará 70.000 metros cuadrados de espacio público

Primavera Norte, como se llama ahora a Parques del Río Norte, representa una de las apuestas más robustas por el espacio público en Medellín, abarcando un área total de más de 70.000 metros cuadrados. Ubicado en los alrededores de la estación Acevedo del metro, este complejo busca revitalizar la zona norte integrando componentes culturales, deportivos y recreativos para la comunidad. Actualmente, la obra registra un avance general del 3% y concentra el trabajo de 128 obreros, quienes priorizan la construcción de un muro de contención de más de 300 metros sobre el río Medellín, un elemento crítico que no se presupuestó en el gobierno pasado. El proyecto contará con infraestructuras sociales de alto impacto, tales como un Jardín de Buen Comienzo, la Casa de la Música y la Cultura (que incorporará un Music Lab), edificios técnicos, módulos comerciales y la intervención integral de la cancha Villa Niza. A pesar de haber enfrentado desafíos significativos como un déficit financiero, problemas contractuales y falta de permisos en diseños en las quebradas, la administración ha asegurado una inversión de $216.000 millones y espera entregarlo en 2027.

El Atanasio será el estadio más moderno y grande del país: tendrá 60.000 sillas

La modernización del estadio Atanasio Girardot lo convertirá en el escenario deportivo más grande de Colombia, alcanzando una capacidad de 60.000 espectadores. Con una inversión de $750.000 millones de recursos públicos, este proyecto busca superar la obsolescencia del “Coloso de la 74” y posicionar a Medellín con un recinto de talla mundial. La intervención de mayor envergadura consiste en la construcción de un tercer piso independiente de la estructura actual, permitiendo que el estadio crezca de forma modular, similar a un “lego”. Este nivel servirá de soporte para una cubierta total de 31.000 metros cuadrados que protegerá todas las tribunas, dejando atrás las épocas de hinchas mojados por las lluvias. Además, se eliminarán las torres externas para instalar un sistema de iluminación interna de última tecnología. El nuevo diseño contempla 136 palcos VIP, un aumento significativo de torniquetes (de 55 a 108) y la renovación de baños, zonas de prensa y áreas comerciales. En el exterior, se intervendrán 40.000 metros cuadrados de espacio público para mejorar la experiencia urbana. Se espera que las obras finalicen en diciembre de 2027.

Urabá proyecta cinco puertos marítimos que generarán más de 20.000 empleos

Urabá se consolida como un nodo logístico fundamental en Colombia con la proyección de cinco terminales marítimas: Puerto Antioquia, Puerto Pisisí, Puerto Cirilo, Darién International Port y Puerto Progreso. Esta infraestructura aprovecha una ubicación estratégica excepcional, estando 350 kilómetros más cerca de las zonas que generan el 70% del PIB nacional y a solo 12 horas de navegación del Canal de Panamá. Cada terminal presenta una especialización que diversifica la oferta, evitando la competencia directa: Puerto Antioquia liderará el manejo de contenedores secos, refrigerados y graneles sólidos; Pisisí operará granel líquido y sólido; y Cirilo se enfocará en la exportación de astillas de madera y la importación de granos. Por su parte, el nuevo Puerto Progreso, con una inversión estimada de hasta 2.800 millones de dólares, se centrará en la transición energética manejando gas natural, biocombustibles y refinación de aceites vegetales. Se estima que estos proyectos generarán más de 20.000 empleos, transformando a Turbo —donde se ubicarán cuatro de los cinco puertos— en un epicentro de nuevas economías y servicios de valor agregado.

Con $663.000 millones esperan recuperar el Río Medellín y quebradas

La estrategia “Mi Río, Mis Quebradas” es el plan de la Alcaldía de Medellín para revitalizar el río principal y 91 quebradas afluentes mediante una inversión total de $663.000 millones. Este proyecto, articulado con el Área Metropolitana y el Metro, destinará el 80% de sus recursos a intervenir 350 puntos críticos en las cuencas para mitigar riesgos de inundación y recuperar la tranquilidad ciudadana. El plan contempla actuar sobre 27 puntos críticos del eje del río y generar 40.000 metros cuadrados de nuevo espacio público, incluyendo parques lineales y zonas verdes. Entre las acciones destacadas se encuentra la rehabilitación del aula ambiental en el norte y la protección del nacimiento del río en el Alto de San Miguel. Asimismo, se asignarán $124.000 millones para la conservación de cuencas mediante los guardaquebradas y $95.000 millones para fortalecer el sistema de alertas Siata. Con la generación de 1.700 empleos, las obras concluirán entre 2026 y 2027, dejando un plan maestro hasta 2040. Esta iniciativa funciona como un sistema circulatorio para la ciudad, donde proteger cada “vena” (quebrada) es vital para asegurar la salud del “corazón” hídrico de Medellín.

Pavimentarán 537 km de vías en 46 municipios y harán 2 circuitos por concesión