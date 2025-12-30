Anuncios de obras por más de $12 billones reactivaron a Medellín y Antioquia

El 2025 fue un año de anuncios clave en materia de infraestructura para Medellín y Antioquia. Las inversiones públicas comprometidas superaron los $12 billones —sin contar los proyectos concesionados de autopistas y puertos— y consolidaron al departamento como uno de los principales polos de desarrollo logístico del país.
El anuncio más significativo fue la decisión conjunta de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín de destinar $856.000 millones para culminar el tramo 2 del Túnel del Toyo, una obra que había quedado desfinanciada tras el retiro del Gobierno Nacional y que amenazaba con convertirse en un elefante blanco. Con esta inyección de recursos, se proyecta que para finales de 2026 el trayecto entre Medellín y Urabá se reduzca a menos de cinco horas.
Esa conectividad será el soporte de los cinco puertos proyectados en Urabá, entre ellos Puerto Antioquia y el nuevo Puerto Progreso. Este último, con una inversión estimada de hasta 2.800 millones de dólares, estará enfocado en la transición energética mediante el manejo de gas natural y biocombustibles. En conjunto, las terminales portuarias podrían generar cerca de 20.000 empleos en la subregión.