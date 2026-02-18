x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Antioquia es el segundo departamento con más colombianos habilitados para votar en las elecciones de Congreso; así quedó el censo

En el momento hay 41.287.084 ciudadanos aptos para votar en estas elecciones al Congreso. De ellos, 40.036.238 podrán hacerlo en el territorio nacional y 1.250.846 en el exterior.

  • Antioquia figura como el segundo departamento con más habilitados para votar. FOTO: Andrés Camilo Suárez Echeverry
    Antioquia figura como el segundo departamento con más habilitados para votar. FOTO: Andrés Camilo Suárez Echeverry
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 2 horas
bookmark

Se acercan las elecciones al Congreso de la República para elegir a los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes. En este momento hay más de 3.100 candidatos inscritos en el país, de los cuales entre 1.078 y 1.124 aspiran al Senado y entre 2.066 y 2.107 a la Cámara.

Estos candidatos ya cuentan con el aval de partidos políticos tradicionales, movimientos y coaliciones, entre otros, para que los colombianos asistan a las urnas a votar por ellos en el territorio nacional. Precisamente, estas elecciones coinciden con la primera vuelta presidencial, que tendrá lugar el 31 de mayo de 2026, así como con una eventual segunda vuelta el 21 de junio de 2026.

La Registraduría Nacional informó que 41.287.084 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en estas elecciones al Congreso. De ellos, 40.036.238 podrán hacerlo en el territorio nacional y 1.250.846 en el exterior.

Lea también: Elecciones en Córdoba no se suspenderán por lluvias, confirma Registraduría

En el exterior, 683.287 mujeres y 567.559 hombres están habilitados para votar en 1.945 mesas el 8 de marzo y en 1.387 mesas entre el 2 y el 7 de marzo, distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países. Cabe recordar que el periodo de votación en el exterior inicia el 2 de marzo y finaliza el 8 de marzo.

Por esta razón, se instalarán 13.746 puestos de votación en los que se habilitarán 125.259 mesas. Para la elección de los representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), el potencial electoral es de 1.438.986 personas.

Del total de ciudadanos aptos para sufragar, 21.236.349 son mujeres y 20.050.735 son hombres, quienes podrán votar en 125.259 mesas distribuidas en 13.746 puestos de votación.

Departamentos con más colombianos habilitados para votar en las elecciones de Congreso

La Registraduría dio a conocer el listado de los 32 departamentos y consulados con el número de ciudadanos habilitados para votar y sus respectivos puestos de votación. La relación la encabeza Bogotá D. C., con 3.216.020 mujeres y 2.885.459 hombres autorizados para ejercer el sufragio, además de 1.083 puestos instalados para un total de 18.156 mesas.

Le sigue Antioquia, con 2.796.016 mujeres y 2.608.910 hombres aptos para votar (para un censo total de 5.404.926), así como 1.282 puestos de votación y un total de 16.388 mesas.

En tercer lugar aparece el departamento de Valle del Cauca, con 2.015.355 mujeres y 1.785.422 hombres habilitados para votar, además de 1.152 puestos de votación y un total de 11.571 mesas.

Antioquia es el segundo departamento con más colombianos habilitados para votar en las elecciones de Congreso; así quedó el censo
Antioquia es el segundo departamento con más colombianos habilitados para votar en las elecciones de Congreso; así quedó el censo
Antioquia es el segundo departamento con más colombianos habilitados para votar en las elecciones de Congreso; así quedó el censo

Registrador Hernán Penagos descarta crisis de jurados en el exterior

Por otro lado, el registrador Hernán Penagos sostuvo que, pese a algunas dificultades, los jurados estarán presentes. Penagos indicó que: “Lo primero es que, históricamente, en Colombia no es sencillo conseguir jurados para los 67 países. Recuerden que en el exterior no hay representación política, y la ciudadanía no tiene la misma magnitud que en Colombia.

No obstante, se hacen múltiples esfuerzos. Los diferentes consulados y embajadas realizan convocatorias, contactan a los colombianos que figuran en los registros, y se coordinan con las distintas plataformas y asociaciones presentes en cada país para conseguir el número de jurados necesario”.

Entérese: Curules de paz, bajo presión: 103 municipios en riesgo y 63 en alerta extrema para elecciones

El registrador añadió que en este momento aún hay un pequeño faltante de jurados en España, Estados Unidos y algunas zonas de Chile. “Ya tenemos más o menos cumplida esa tarea, pero aún hacen falta, por ejemplo, jurados en Madrid, a quienes se está buscando para que nos apoyen en esta labor. Históricamente ha sido difícil conseguir jurados.

En segundo lugar, las elecciones se desarrollan de lunes a domingo. Por ello, esos jurados deben apoyarnos durante toda la semana, cumpliendo su labor todos los días en las diferentes mesas de votación para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto”, afirmó.

Siga leyendo: Nueva renuncia en Oxígeno: Beatriz Uribe deja el partido de Ingrid Betancourt tras salida de Sofía Gaviria

Temas recomendados

Política
Cámara de Representantes
Registraduría Nacional del Estado Civil
Puesto de votación
Compra de votos
Elecciones 2026
Congreso
Elecciones
Antioquia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida