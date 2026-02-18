Antioquia es el segundo departamento con más colombianos habilitados para votar en las elecciones de Congreso; así quedó el censo

Se acercan las elecciones al Congreso de la República para elegir a los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes. En este momento hay más de 3.100 candidatos inscritos en el país, de los cuales entre 1.078 y 1.124 aspiran al Senado y entre 2.066 y 2.107 a la Cámara.

Estos candidatos ya cuentan con el aval de partidos políticos tradicionales, movimientos y coaliciones, entre otros, para que los colombianos asistan a las urnas a votar por ellos en el territorio nacional. Precisamente, estas elecciones coinciden con la primera vuelta presidencial, que tendrá lugar el 31 de mayo de 2026, así como con una eventual segunda vuelta el 21 de junio de 2026.

La Registraduría Nacional informó que 41.287.084 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en estas elecciones al Congreso. De ellos, 40.036.238 podrán hacerlo en el territorio nacional y 1.250.846 en el exterior.

Lea también: Elecciones en Córdoba no se suspenderán por lluvias, confirma Registraduría

En el exterior, 683.287 mujeres y 567.559 hombres están habilitados para votar en 1.945 mesas el 8 de marzo y en 1.387 mesas entre el 2 y el 7 de marzo, distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países. Cabe recordar que el periodo de votación en el exterior inicia el 2 de marzo y finaliza el 8 de marzo.

Por esta razón, se instalarán 13.746 puestos de votación en los que se habilitarán 125.259 mesas. Para la elección de los representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), el potencial electoral es de 1.438.986 personas.

Del total de ciudadanos aptos para sufragar, 21.236.349 son mujeres y 20.050.735 son hombres, quienes podrán votar en 125.259 mesas distribuidas en 13.746 puestos de votación.