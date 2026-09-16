$70.000 millones para combatir la coca: Antioquia propone al Gobierno aspersión con drones en cinco municipios

La Gobernación de Antioquia puso sobre la mesa una propuesta de $70.000 millones para iniciar un piloto de erradicación de cultivos de coca mediante drones, una iniciativa que fue presentada ante el Gobierno Nacional como alternativa para intervenir cinco de los municipios del departamento que concentran la mayor cantidad de cultivos ilícitos.
La propuesta fue planteada por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien señaló que la administración departamental está dispuesta a aportar recursos tanto para las labores de erradicación como para programas que permitan a los campesinos sustituir la coca por actividades productivas legales.