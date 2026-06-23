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Turistas tendrán más información a la mano y mejores rutas en pueblos de Antioquia con vocación turística

La señalética que están instalando en ellos designa en total 120 atractivos turísticos en esas localidades. También están poniendo tótems con mapas turísticos.

  • Una de las piezas son los tótems instalados en los parques principales, con el mapa general y los QR de cada sitio túristico que remite a más información. FOTO: GOBERNACIÓN
    Una de las piezas son los tótems instalados en los parques principales, con el mapa general y los QR de cada sitio túristico que remite a más información. FOTO: GOBERNACIÓN
  • Pueblorrico es uno de los municipios incluidos en esta segunda fase. Este muestra sus atractivos. FOTO: GOBERNACIÓN
    Pueblorrico es uno de los municipios incluidos en esta segunda fase. Este muestra sus atractivos. FOTO: GOBERNACIÓN
Redacción El Colombiano
hace 8 horas
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Quince pueblos de Antioquia con vocación turística están empezando a estrenar la señalización respectiva que da cuenta de sus principales atractivos con el fin de orientar a los turistas en sus visitas.

Los municipios beneficiados son Alejandría, Titiribí, Rionegro, San Carlos, Belmira, Yolombó, San Roque, La Pintada, El Santuario, Angostura, Tarso, Mutatá, Pueblorrico, Amagá y San Jerónimo.

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Estos hacen parte de la segunda temporada del programa de promoción turística denominado Antioquia es Mágica y en total fueron identificados 120 atractivos turísticos en sus territorios, que ya cuentan con datos básicos de orientación para los visitantes.

De igual manera, en los parques principales instalaron tótems con el mapa turístico del municipio y códigos QR que permiten ampliar la información, con oferta hotelera, gastronómica y experiencias turísticas.

“La mayoría de estos municipios, que ya iniciaron un proceso de planificación y promoción turística, no cuentan con puestos u oficinas de información turística. De manera que esta señalética que estamos instalando posibilita que los visitantes tengan a la mano la oferta, las rutas, para que se queden más disfrutando el territorio y tengan una experiencia memorable”, explicó el director de turismo del departamento, Óscar Andrés Sánchez.

A su vez, el alcalde de San Roque, Alejandro Villegas, destacó que gracias al acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico ya cuentan con marca territorial, plan local de turismo y un nuevo catálogo de turismo.

“Este es un paso muy importante para el municipio de San Roque y especialmente para todos los turistas que llegan al territorio porque tendrán un punto de referencia dónde conocer un poco más de la ancestralidad de nuestro pueblo, pero también conocer cada punto estratégico donde estará publicada esta señalética”, apuntó al destacar que los empresarios del sector turístico han venido transformando cada uno de sus emprendimientos para atender mejor a los turistas.

Sánchez explicó que este municipio hace parte de la segunda temporada de Antioquia es Mágica desde finales de 2024 y por eso es ahora uno de los municipios beneficiarios de esta iniciativa.

“Los banderines dan información básica de los atractivos y este tótem tiene el mapa de ubicación y los códigos QR que llevan información de la página de Antioquia es Mágica y de San Roque Enamora”, añadió el funcionario.

Así mismo, indicó que al tener más información al alcance de sus manos, los turistas no se perderán las mejores experiencias y querrán quedarse más tiempo en el territorio.

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“Esto ayuda también a que los empresarios puedan visibilizar mucho más su oferta, que en últimas lo que buscamos desde la dirección de turismo y la secretaría de desarrollo económico es que haya derrama económica y desarrollo social en nuestros territorios”, puntualizó.

Estrategia que supera gobiernos

Antioquia es Mágina es una estrategia de promoción del turismo que nació en el gobierno pasado y que la gobernación de Andrés Andrés Julián Rendón decidió mantener por los éxitos logrados.

Esta nació con el objetivo de promover el turismo en las distintas regiones del departamento, por medio de acciones que permitan visibilizar el potencial cultural, patrimonial, natural y gastronómico de los municipios. En 2023 fue reconocida por Procolombia como la mejor estrategia de articulación turística regional.

La primera temporada, que se desarrolló entre 2022 y 2023, incluyó en total 35 municipios. Entre ellos estuvieron Abejorral, Arboletes, Barbosa, Caldas, Caracolí, Carolina del Príncipe, Cisneros, Ciudad Bolívar, Concepción, Dabeiba, Donmatías, El Carmen de Viboral y El Retiro.

Pueblorrico es uno de los municipios incluidos en esta segunda fase. Este muestra sus atractivos. FOTO: GOBERNACIÓN
Pueblorrico es uno de los municipios incluidos en esta segunda fase. Este muestra sus atractivos. FOTO: GOBERNACIÓN

También formaron parte de esta iniciativa Entrerríos, Gómez Plata, Guatapé, Jardín, Jericó, La Ceja, La Unión, Marinilla, Necoclí, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, San José de la Montaña, San Pedro de los Milagros, San Rafael, San Vicente Ferrer, Santa Fe de Antioquia, Santo Domingo, Sonsón, Támesis, Turbo, Urrao y Venecia.

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Titiribí fue el municipio elegido como piloto para esta nueva etapa al comenzar el último periodo de gobierno.

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