Antioquia se convierte en el departamento líder en vasectomías en Colombia

Antioquia se consolidó como el departamento con mayor número de vasectomías en todo el país. Según datos de Profamilia, en el último año, la entidad reportó 15.657 procedimientos de este tipo en Colombia, de las cuales 8.601 se realizaron en Antioquia, Santander y Norte de Santander, siendo el departamento la zona con más registros.
Estas cifras no solo reflejan el acceso a los servicios de salud, sino también cómo cada vez son más los hombres que asumen un rol activo en los métodos anticonceptivos, dejando de lado la antigua idea de que la anticoncepción es asunto exclusivo de las mujeres. De hecho, las cifras han ido aumentando en la población masculina más joven, desde Profamilia han señalado que muchos de los hombres que optan por este método tienen menos de 40 años.
“Que Antioquia lidere el número de vasectomías nos muestra que hablar de salud reproductiva también es hablar de hombres que toman decisiones informadas, responsables y seguras. Es un cambio cultural importante que ratifica que la anticoncepción no debe recaer solo en las mujeres”, explicó Blanca Tobón, gerente para Antioquia y los Santanderes de Profamilia.
