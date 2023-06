Argumento del superintendente para intervenir a Savia es grotesco: Aníbal Gaviria

“Yo estaba representando en la Junta a los gobernadores, escogido por la Federación Nacional de Departamentos, elegido desde el año pasado. Pero realmente confieso que desde meses atrás venía con cierta incomodidad de estar allí por mi postura crítica frente a al reforma a la salud y sobre todo frente al tema específico de la centralización de la Adres y el ataque a las EPS, tema que era directamente relacionado con mi presencia en la Junta. Tampoco me sentía cómodo porque en conversaciones con otros colegas gobernadores, la mayoría no estaba de acuerdo con las decisiones del Gobierno. Yo había tomado la decisión de renunciar hace dos meses, pero por algunos temas se fue aplazando. Con mi renuncia, ese puesto que lo ocupan los gobernadores queda vacante, la Federación deberá analizar si envía un nuevo nombre. Pero lo que yo veo es que no hay gobernador que esté de acuerdo con estas decisiones”.

Si ningún gobernador se le mide a estar en la Junta se pierde completamente cualquier posibilidad de contrapeso en la Adres...

“No es necesaria para hacer quorum, pero sin lugar a dudas representa un vacío y una falta de equilibrio”.

Con esta decisión de renunciar a la Junta y el cruce de declaraciones tras la decisión de la Supersalud de intervenir a Savia, parece que el debate alrededor de la EPS y la salud de los antioqueños se está convirtiendo en una pelea política...

“No, mire, la decisión de renunciar la tenía desde hace más de dos meses. Pero sí soy muy claro frente a la opinión pública en manifestar que considero la intervención forzosa como arbitraria, injusta e inoportuna. Entonces, eso sí que me confirmó la decisión que ya tenía pensada. Ahora, no sé si como usted dice, hay una politización del tema de Savia, pero lo que sí sé es que la decisión de intervención no fue tomada teniendo en cuenta lo que debe ser el elemento prioritario que es la salud de los ciudadanos. La intervención de Savia no es para mejorar el servicio de salud, porque es contraria a la mejoría en los indicadores financieros y de atención que se han evidenciado. Entonces lo que nos preguntamos es en qué se justificó esa decisión. Ahora, lo que va a hacer la Gobernación de Antioquia es seguir velando por la salud como primer objetivo. Por eso la Secccional de Salud va a intensificar la vigilancia a las EPS. Lo hará de forma intensa y vamos a estar al pie del interventor de Savia garantizando que la intención de esta intervención sí tenga como prioridad la salud de los antioqueños”.

¿Entre las competencias de la Gobernación, qué puede hacer para garantizar que todo este torbellino que vive Savia no perjudique a corto plazo a los habitantes de los 52 municipios donde esta es la única opción de afiliación al sistema de salud?

“Justamente lo que digo, aumentar el ejercicio de control a las EPS que no es algo delegado pro el gobernador, sino que es un mandato directamente de ley que tiene la Seccional de Salud. Vamos a seguir defendiendo nuestra participación porque seguimos siendo accionistas de Savia y vamos a garantizar que la intervención realmente sí ofrezca la mejoría y la continuidad de la prestación de salud y si no es así lo denunciaremos ante la opinión pública”.

¿Usted todavía guardaba la esperanza de que el otro socio de Savia, la Alcaldía de Medellín, se sumara a la defensa de la Gobernación de la EPS que además atienda a la población más vulnerable de Medellín?

“No, francamente, no guardaba ninguna esperanza. Hemos visto que en este y otros frentes no hay ninguna coincidencia, ninguna sintonía con la actual Alcaldía, no solo en el tema de Savia, sino en otros como el Tren del Río, en los que hemos visto no solo desinterés, sino palos en la rueda. No teníamos ninguna esperanza, claramente la opinión pública lo ha visto: para la Alcaldía, Savia es como si no existiera y el centralismo agobiante que evidencian estas decisiones es como si no afectara la salud de los antioqueños. Justamente quiero aprovechar para denunciar las palabras del superintendente (Ulahy Beltrán) en Cartagena la semana pasada, donde dijo que la motivación para la intervención era demostrar que en Colombia no había intocables. Esa es la razón que expuso porque los argumentos no aparecen, porque, repetiré hasta el cansancio, cuál es el argumento para intervenir una institución que estaba bajo vigilancia especial y estaba mostrando mejoría en los indicadores financieros y de salud. Es increíble, es como que la intervención hubiera llegado para evitar que la entidad siguiera mejorando. Entonces me parece una salida en falso del señor superintendente que muestra, tal vez, una inquina contra el departamento de Antioquia y contra el gobernador”.