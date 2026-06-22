La votación aumentó cerca de 35% en los dos municipios del Norte antioqueño donde hubo amenazas de las disidencias

Entre la primera y la segunda vuelta presidencial, en los municipios de Angostura y Campamento, en el Norte antioqueño, circularon unos mensajes amenazantes. Esto coincidió con que, para la segunda vuelta de este domingo, la votación en ambos municipios llegó a registros históricos, aumentando en más de 2.600 votantes en ambos territorios, no solo comparado con la primera vuelta, sino con las personas que acudieron a las urnas en 2018 y 2022.
De acuerdo con la denuncia realizada por EL COLOMBIANO, el frente 36 de las disidencias de las Farc habría puesto a circular un mensaje en estos municipios, los cuales llegaron a los líderes comunitarios, en los cuales no solo se les obligaba a participar activamente en las votaciones, sino que deberían hacerlo en favor de Iván Cepeda, quien representaba la continuidad del gobierno de Gustavo Petro.