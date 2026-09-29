Capturan en Turbo a alias Ñato, señalado narco del Clan del Golfo y pedido en extradición por EE. UU.

En zona rural de Turbo, Antioquia, fue capturado Norbey Goez Sepúlveda, alias Ñato, ‘Cachaco’ o ‘El Paisa’, señalado por las autoridades de integrar una estructura del Clan del Golfo dedicada al narcotráfico y requerido en extradición por una corte federal de Massachusetts, Estados Unidos.
El hombre, de 48 años, es señalado de utilizar rutas marítimas y aéreas para movilizar cocaína desde la región de Urabá y Córdoba hacia países de Centroamérica y Norteamérica. Según la información oficial, tendría un historial delictivo de más de siete años y una orden de captura vigente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
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