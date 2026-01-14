Alerta por llamadas extorsivas en Anorí: delincuentes se estarían haciendo pasar por comandantes del Clan del Golfo

La Alcaldía de Anorí emitió una alerta a la comunidad ante la recepción de múltiples denuncias por llamadas telefónicas con amenazas y extorsiones, realizadas por personas que se hacen pasar por presuntos comandantes de grupos armados ilegales.

Según informó a EL COLOMBIANO el alcalde de Anorí, Gustavo Alfredo Silva, varios ciudadanos e incluso funcionarios de la Alcaldía, reportaron haber sido contactados por desconocidos que, mediante intimidaciones y usando brazaletes y prendas del Clan del Golfo, intentaron obtener dinero a nombre de esta estructura armada.

“Varios habitantes del municipio, empezando por funcionarios y comerciantes, han sido objeto de llamadas extorsivas de gente que a través de una videollamada se hace pasar como miembros del Clan del Golfo. Primero les piden que se desplacen a cierto lugar y cuando la persona no cumple, les envían audios con amenazas. Son delincuentes comunes que utilizan el terror para extorsionar”, explicó el mandatario local.

Le puede interesar: Pilas con llamadas en las que se hacen pasar por miembros de grupos armados para pedir plata para supuesto material de guerra

Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a la calma y recomendaron a la ciudadanía no contestar llamadas provenientes de números desconocidos. En caso de responder, se aconsejó no entablar conversación, colgar de inmediato y bloquear el número desde el cual se realiza la llamada.

“Cuando la persona atiende la llamada le dicen que se desplace a x lugar, cuando la víctima dice que se va a desplazar, le dicen que no, que le van a pasar un número de cuenta para que consigne 2, 3 y hasta $5 millones”, añadió el alcalde.

Entérese: “¡Te hablo desde la prisión!”: Desmantelaron “call center” de extorsionadores que operaba dentro de Bellavista

Asimismo, la Alcaldía reiteró la importancia de denunciar estos hechos ante la Sijín, registrando el número telefónico utilizado, con el fin de facilitar la acción de las autoridades competentes y prevenir nuevos casos de intimidación.

“Ellos consideran que si de 100 llamadas que hacen unas ocho o diez personas caen, ya con eso es un beneficio para ellos. Acostumbran a aterrorizar la gente con con el Clan del Golfo, porque aquí hay antecedentes de situaciones que se han presentado con este grupo y la gente siente temor”, concluyó el mandatario de Anorí, quien también afirmó haber recibido llamadas similares en el pasado por delincuentes que se encontraban recluidos en una cárcel de Bogotá.