“Puede desencadenar olas de violencia”: alcalde de Valdivia rechaza la propuesta de fumigar con glifosato en Antioquia

El alcalde de Valdivia, Carlos Molina, se pronunció en contra de la propuesta que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, llevó al Gobierno nacional para reactivar la fumigación de cultivos ilícitos en el departamento, como respuesta al aumento de la hoja de coca registrado especialmente en el norte y algunas zonas del nordeste antioqueño. En declaraciones a Caracol Radio, el mandatario fue enfático: la aspersión no es la solución para una problemática de la que, según explicó, subsisten cientos de familias en su territorio. “Lo mejor que puede llegar para el territorio es un tema de una sustitución voluntaria. Cualquier tema de aspersión o erradicación forzada puede desencadenar en olas de violencia, en bloqueos de vías y demás, que es una historia que ya la conocemos y que la hemos vivido en años anteriores. El llamado siempre nuestro ha sido al señor gobernador, a la dirección de sustitución de cultivos ilícitos, y hoy al presidente electo, Abelardo de la Espriella, de que lleguen con soluciones efectivas y que, de cierta manera, ayuden a mitigar de raíz el problema”, afirmó Molina. Entérese: Atención: Ministerio de Ambiente mantendrá el Plan de Manejo de Hipopótamos y anuncia nuevas medidas

El alcalde reconoció que Valdivia enfrenta una magnitud particular del problema: es el municipio con el mayor número de hectáreas de hoja de coca sembradas en todo el departamento. Concentra cerca del 25,1 % de los cultivos ilícitos de Antioquia, con unas 4.726 hectáreas sembradas. “Eso, digamos que, de cierta manera, nos pone también en el ojo del huracán y como número uno de los municipios para aplicar medidas en lo que tiene que ver con la reducción de estas áreas sembradas”, explicó Molina. Según el mandatario, alrededor de 2.000 familias del municipio podrían vincularse a una estrategia de sustitución voluntaria si esta llegara a implementarse con recursos y acompañamiento reales. Lea también: $70.000 millones para combatir la coca: Antioquia propone al Gobierno aspersión con drones en cinco municipios

El temor por los cultivos lícitos

Más allá del riesgo de violencia, Molina expresó preocupación por el posible daño colateral de las fumigaciones sobre cultivos lícitos, en particular el cacao, que en los últimos años se ha consolidado como una de las principales alternativas económicas para los campesinos de la zona. “Esto se convierte también en una amenaza para los cultivos de pancoger, para los cultivos de cacao, que hoy ocupan un renglón importante dentro de la economía, que muchas familias hoy vienen, digamos, volcándose a este tema como número uno de los cultivos más promisorios en lo que tiene que ver con sustitución”, señaló. Uno de los casos más representativos de esa transformación es el de la Asociación de Cacaoteros de Valdivia (Asocaval), a quienes EL COLOMBIANO entrevistó en 2025. Conozca: Otro freno: juzgado mantiene suspendida la fumigación aérea de cultivos de coca La organización nació hace más de una década, cuando un programa de USAID impulsó la sustitución de cultivos ilícitos por cacao en la región y 130 familias, entre ellas la de Pablo Zapata —quien había sido capturado por operar un pequeño laboratorio de coca en la vereda La Paulina— decidieron unirse al proceso con el acompañamiento técnico de Fedecacao. Primero tuvieron que recuperar suelos agotados por los químicos, y solo después empezaron a ver resultados con el cacao. Con el tiempo, la asociación logró estabilizar sus ingresos, obtuvo la certificación de Comercio Justo y comenzó a venderle a la Compañía Nacional de Chocolates.

En 2014, Asocaval impulsó además la creación de Chocolate Colombia, una iniciativa surgida del Clúster de Cacao de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia que reúne a siete asociaciones del Bajo Cauca y el sur de Córdoba, y que hoy exporta cacao certificado a Europa. Asocaval le compra cacao a más de 400 productores de Valdivia; en apenas dos años, su volumen de comercialización pasó de 98 a más de 230 toneladas. Además, la asociación mantiene siete viveros, llamados Viveros para la Paz, en distintas veredas, donde ha sembrado más de 300.000 plántulas de cacao, y desarrollan programas de formación con niños y jóvenes a través de la llamada “escuela de cacaoteritos”. Esta experiencia la señala el mandatario local como una muestra de la voluntad de los campesinos de Valdivia por acogerse a la sustitución voluntaria. Molina también cuestionó el cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), al que según él muchos campesinos de la región le apostaron sin recibir el respaldo prometido. De su interese: ¿Hasta qué punto los jueces pueden “gobernar”? Esto le han tumbado al Gobierno Es por esto que el municipio se ha visto obligado a construir sus propias iniciativas. También afirmó que las solicitudes enviadas a la dirección de sustitución de cultivos ilícitos siguen sin respuesta. La propuesta de retomar la fumigación aérea con glifosato, planteada por el gobernador Rendón al Gobierno Nacional entrante, sigue en discusión, mientras autoridades locales como Molina insisten en que la salida al problema de los cultivos ilícitos pasa por fortalecer, con recursos reales, los programas de sustitución voluntaria que, casos como el de Asocaval, ya han demostrado que pueden funcionar. EL COLOMBIANO conoció una solicitud realizada por el mandatario Molina a la Dirección Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio, en donde expresó que 1.200 familias querían realizar la sustitución de cultivo voluntaria y solicitaban apoyo para hacerlo. Por esto, solicitó que se priorice al municipio de Valdivia dentro de las estrategias de sustitución. En el documento también recordó un Acuerdo Colectivo de Sustitución Voluntaria y Concertada del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) con participación del Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía y organizaciones sociales y comunales suscrito en 2017. Continúe leyendo: “Es resultado del desgobierno de los últimos cuatro años”: embajadora Araújo sobre descertificación Según constató el alcalde allí, el proceso “no logró materializarse integralmente” por la falta de recursos económicos, humanos y técnicos. El documento también cuenta que desde agosto de 2025, el Municipio ha solicitado la reactivación del programa de sustitución voluntaria y la priorización de Valdivia. Según afirmó, hasta el momento no ha recibido respuesta efectiva la nueva solicitud realizada el 23 de agosto de este año. Hasta el momento, la Gobernación de Antioquia tampoco se ha pronunciado oficialmente frente a las declaraciones del alcalde de Valdivia. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Lea más: El gobierno Petro dejó a Antioquia con más de 20.000 hectáreas de coca

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