“Puede desencadenar olas de violencia”: alcalde de Valdivia rechaza la propuesta de fumigar con glifosato en Antioquia

El alcalde de Valdivia, Carlos Molina, se pronunció en contra de la propuesta que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, llevó al Gobierno nacional para reactivar la fumigación de cultivos ilícitos en el departamento, como respuesta al aumento de la hoja de coca registrado especialmente en el norte y algunas zonas del nordeste antioqueño.
En declaraciones a Caracol Radio, el mandatario fue enfático: la aspersión no es la solución para una problemática de la que, según explicó, subsisten cientos de familias en su territorio.
“Lo mejor que puede llegar para el territorio es un tema de una sustitución voluntaria. Cualquier tema de aspersión o erradicación forzada puede desencadenar en olas de violencia, en bloqueos de vías y demás, que es una historia que ya la conocemos y que la hemos vivido en años anteriores. El llamado siempre nuestro ha sido al señor gobernador, a la dirección de sustitución de cultivos ilícitos, y hoy al presidente electo, Abelardo de la Espriella, de que lleguen con soluciones efectivas y que, de cierta manera, ayuden a mitigar de raíz el problema”, afirmó Molina.
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