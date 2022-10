Y, a paso seguido, agregó: “ Increíble que sean $1.800 millones los que no le hemos facturado a Sura (...), y aquí ustedes mamando gallo, descarados. Con Savia, facturación de dos años metida en cajas: $2.375 millones, ¿y si se pierde esa plata?”.

“Hemos tratado de darle un respiro al hospital, pero hay funcionarios que no tienen sentido de pertenencia, que se han hecho los bobos, que se han dedicado a robar al hospital. Eso pasa porque todos se acolitan y se tapan con la misma cobija”, expresó Montoya.

No siendo poco, el mandatario responsabilizó a los funcionarios del centro médico de desperdiciar los materiales de trabajo, dejar vencer los medicamentos y no facturar debidamente los servicios. “Y eso que hay otras EPS a las que no les han facturado”, insistió.

El regaño de Montoya tuvo lugar en presencia de un equipo considerable de personas, entre quienes se contó María Leonor López, gerente del hospital, funcionaria que es nombrada por el mismo alcalde. Ella no musitó palabra en los 13:00 minutos que dura el video que se conoció este domingo, pero posteriormente se pronunció.