Una nueva y delicada acusación, sobre la que no presentó pruebas y que podría catalogarse como una calumnia, lanzó el alcalde Daniel Quintero sobre el proceso de revocatoria que se adelanta en su contra y que está estancado en el Consejo Nacional Electoral (CNE). En el programa Consejo de Redacción, de Teleantioquia, sostuvo que los dineros donados para este fin podrían provenir de narcotraficantes y delincuentes.

Puntualmente, el mandatario expresó que a la revocatoria empezaron a llegar recursos y que no sabe si son de narcotraficantes o delincuentes, pues estos los habrían metido a una corporación y luego los pasaron como donaciones, lo que se constituye como una presunta triangulación de dineros que, aseguró, ya denunció ante la Fiscalía.

“¿Qué le pido yo a la Fiscalía General de la República? (sic) Que se sepa el nombre de quienes pusieron la plata ahí. Se va a saber quiénes son los donantes verdaderos”, manifestó el alcalde y agregó que dichos donantes pueden tener sanciones muy fuertes porque en el proceso de la revocatoria se han cometido delitos.

Al respecto, Andrés Rodríguez, uno de los voceros de la revocatoria, mostró indignación ante los continuos señalamientos que el alcalde les ha hecho a quienes quieren revocar su mandato. Dijo que por estos pronunciamientos ya tiene denunciado a Quintero ante la Fiscalía por injuria y calumnia, pero que con lo dicho este jueves en el noticiero matutino acudirá al ente acusador para ampliarla.

“Yo le acepto que no esté de acuerdo con la revocatoria, pero que no venga a defenderse a punta de injurias y calumnias, hace 15 días le escribí públicamente, porque en el último mes ha dicho este tipo de cosas. Le pregunté de dónde saca que nos financiamos de dinero del narcotráfico y de delincuentes, que muestre las pruebas o que me denuncie”, indicó Rodríguez.