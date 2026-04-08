“Es una limosna frente a lo que el Gobierno Petro prometió con el José María Córdova”

“Sí o sí se harán la segunda terminal y la segunda pista”. Esa fue la promesa de Guillermo Reyes —el primer ministro de Transporte del Gobierno de Gustavo Petro— el 1 de octubre de 2022, en un evento público en Rionegro. Resulta que en marzo pasado, cuatro meses antes de que termine el periodo presidencial, el Gobierno Nacional autorizó a la brava obras de urgencia para descongestionar el aeropuerto José María Córdova por $164.000 millones, pero la segunda pista y la nueva terminal siguen embolatadas. Lea acá: Gobierno Nacional finalmente dio luz verde para la optimización del José María Córdova La promesa incumplida del Gobierno Nacional con el aeropuerto de Rionegro fue tema de debate de control político en la Comisión Sexta del Senado. El congresista antioqueño Esteban Quintero denunció que la inversión anunciada por la ANI y el Ministerio de Transporte para el aeropuerto de Rionegro, a través del otrosí firmado el pasado 26 de marzo, representa apenas el 0,75% de los dineros prometidos al inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro para esta terminal.

El plan maestro aeroportuario para construir una segunda pista y una segunda terminal en Rionegro arrojó un valor de $22 billones, distribuidos en 3 etapas: fase 1, entre 2025-2030, con una inversión de $4 billones; fase 2, entre 2030-2035, inversión $1,85 billones; y la fase 3, entre 2035-2055, cuesta $14,6 billones. Amplíe la noticia: Tras el freno del gobierno Petro, Antioquia busca ‘plan B’ para ampliar el aeropuerto José María Córdova El senador Quintero criticó que este Gobierno no va a hacer ni la segunda pista, ni la segunda terminal del aeropuerto —prometidos por Reyes en 2022— y reprochó que de los $6,4 billones que cuesta la fase uno del plan maestro, el Gobierno Petro solo va entregar $164.000 millones, el 2,6% de esa fase.

Incluso, dijo que en 2025 la ANI se había comprometido con una inversión de $397.000 millones para el plan de choque. Sin embargo, la inversión anunciada —que solo es para optimizar infraestructura actual, más no para ampliar el aeropuerto— es de apenas $164.000 millones, menos de la mitad de lo que había prometido la ANI el año pasado.

“No puede ser que nos digan faltando 4 meses para terminar el Gobierno que van a empezar unas obras con $164.000 millones, son limosnas comparados con lo que nos prometieron; sabiendo además que esas obras ya deberían estar terminadas porque hace 3 años lo prometieron”, dijo Quintero. En el debate también se revelaron fallas que hoy afronta el aeropuerto de Rionegro por falta de inversión, entre ellas el radar de Cerro Verde, que está fuera de servicio, según alertó Quintero. También advirtió por los sistemas de vigilancia de radar que están obsoletos, funcionando desde 2014. Lea acá: Las dudas que tienen en el aire la segunda pista del aeropuerto José María Córdova de Medellín

Las obras de optimización aprobadas, explicó el Ministerio de Transporte en marzo, incluyen la construcción de una nueva sala de espera en el primer piso, la habilitación de 6 nuevas puertas de embarque y el aumento de 24 posiciones nuevas en el área de check-in. También se hará una nueva sala de reclamo de equipaje remoto para vuelos nacionales, adecuaciones en los filtros de seguridad internacionales y nacionales, la habilitación de nuevas posiciones de parqueo para aviones, entre otras. Según el Ministerio, en total serán 11 obras integrales con 15 intervenciones, que serán ejecutadas por el concesionario Airplan. Con dicha capacidad, el aeropuerto podrá pasar de 24 a 38 operaciones por hora, es decir, ampliará su capacidad de 11 a 17 millones de pasajeros anuales.

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