“Es una limosna frente a lo que el Gobierno Petro prometió con el José María Córdova”

“Sí o sí se harán la segunda terminal y la segunda pista”. Esa fue la promesa de Guillermo Reyes —el primer ministro de Transporte del Gobierno de Gustavo Petro— el 1 de octubre de 2022, en un evento público en Rionegro.
Resulta que en marzo pasado, cuatro meses antes de que termine el periodo presidencial, el Gobierno Nacional autorizó a la brava obras de urgencia para descongestionar el aeropuerto José María Córdova por $164.000 millones, pero la segunda pista y la nueva terminal siguen embolatadas.
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La promesa incumplida del Gobierno Nacional con el aeropuerto de Rionegro fue tema de debate de control político en la Comisión Sexta del Senado. El congresista antioqueño Esteban Quintero denunció que la inversión anunciada por la ANI y el Ministerio de Transporte para el aeropuerto de Rionegro, a través del otrosí firmado el pasado 26 de marzo, representa apenas el 0,75% de los dineros prometidos al inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro para esta terminal.