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Alerta en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro: 10 extranjeros inadmitidos en un mismo día

Nueve de ellos provenían de los Estados Unidos; el otro llegó desde República Dominicana.

  • En la imagen principal, todos los inadmitidos en el José María Córdova; en la parte inferior derecho, algunos de los elementos incautados. FOTOS Migración Colombia.
    En la imagen principal, todos los inadmitidos en el José María Córdova; en la parte inferior derecho, algunos de los elementos incautados. FOTOS Migración Colombia.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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Migración Colombia anunció que en las últimas horas fueron inadmitidos 10 extranjeros en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Oriente antioqueño, tras determinar que llegaron al país con el propósito de realizar turismo con fines de explotación sexual.

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Los detenidos fueron identificados en dos procedimientos. El primero constó de unas entrevistas que se le realizaron a un grupo de nueve viajeros provenientes de Miami, ciudad del Estado de Florida de EE.UU., quienes llegaron al país en un vuelo de la aerolínea Copa Airlines que previamente tuvo escala en Panamá. Al revisar sus equipajes, las autoridades se dieron cuenta de las intenciones de dichos extranjeros. Inmediatamente se les aplicó la medida de inadmisión.

“Quiero reconocer el trabajo riguroso de nuestros oficiales de Migración Colombia en la Regional Antioquia – Chocó, quienes con profesionalismo y criterio migratorio están contribuyendo a la seguridad de Medellín y su área metropolitana. Estos resultados responden también a la instrucción impartida por el presidente Gustavo Petro de fortalecer los controles migratorios para prevenir delitos asociados a la explotación y la trata de personas”, dijo Gloria Esperanza Arriero, Directora General de Migración Colombia.

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Horas después de ese primer acontecimiento, se presentó el segundo caso. Se trata de un ciudadano de nacionalidad anguilense, proveniente de un vuelo de República Dominicana, quien descaradamente confirmó que “venía a Colombia a escoger mujeres para tener relaciones sexuales en su país”.

Ante los hechos, el alcalde de Medellín se pronunció en su cuenta oficial de X.

“En Medellín protegemos a nuestros niños y niñas. Y también a nuestras mujeres. En Medellín no hay espacio para la explotación sexual. Al que venga a eso le decimos: Go home. Aquí lo hemos dicho con total claridad: Medellín se respeta. Seguimos firmes. La lucha contra este delito es hasta erradicarlo”, señaló el mandatario local.

En lo que va de este año, ya son 26 los extranjeros inadmitidos en el Aeropuerto Internacional José María Córdova por estos mismos motivos. En 2024 fueron 40, mientras que en el 2025 se registraron 71. Un consolidado de 137 casos en los últimos tres años. Durante 2025, Migración Colombia inadmitió a 110 extranjeros en el país.

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