Asesinaron a adulto mayor durante una reunión familiar en San Rafael, Antioquia: su hijastro fue capturado por el crimen

Una pelea que se registró durante una reunión familiar en San Rafael, Oriente antioqueño, dejó a un adulto mayor muerto y al hijastro del mismo a disposición de las autoridades. Al parecer, una diferencia de vieja data entre ambos habría ocasionado el acto de intolerancia, aunque señalan del crimen a una tercera persona.
Los hechos ocurrieron en el barrio Peñaflor, en la zona urbana de la localidad, donde se encontraban varias personas departiendo durante la mañana del pasado lunes. Por causas que aún no se han establecido, se presentó una diferencia en este encuentro.