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Entró a pedir un caldo para la resaca y no salió vivo: investigan asesinato a manos de un adolescente en Bello

Un hombre de 37 años fue asesinado esta semana en el municipio de Bello, al parecer a manos de un menor de edad.

  • Róbinson David Vidal, quien vivía en el barrio Pachelly de Bello, fue asesinado al parecer por un adolescente. FOTO: Laura Rosa Jiménez y Cortesía
    Róbinson David Vidal, quien vivía en el barrio Pachelly de Bello, fue asesinado al parecer por un adolescente. FOTO: Laura Rosa Jiménez y Cortesía
El Colombiano
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hace 3 horas
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Las autoridades policiales abrieron una investigación para esclarecer el homicidio de un hombre de 37 años en el municipio de Bello, al parecer a manos de un adolescente.

La víctima fue identificada como Róbinson David Vidal, quien vivía en el barrio Pachelly de Bello.

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De acuerdo con las primeras informaciones de las autoridades, Vidal entró a la casa de una vecina el pasado martes 9 de junio, cuando, en circunstancias que todavía son investigadas, recibió varias heridas de arma blanca.

El hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, en donde falleció por la gravedad de sus heridas.

De acuerdo con versiones recogidas por el diario Q’hubo, Vidal al parecer habría entrado a la vivienda de una vecina de la que era amigo para pedirle un caldo, debido a que horas atrás habría ingerido licor y había amanecido con resaca.

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Sin que todavía sea claro qué ocurrió, un adolescente que también vivía en esa misma vivienda lo habría atacado con un arma blanca, provocando posteriormente su muerte.

De acuerdo con las autoridades, el mismo menor de edad se entregó a la Policía autoincriminándose.

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, confirmó la entrega del menor y precisó que este fue aprehendido.

“Llegó hasta la inspección y allí hizo presentación y él mismo expuso que él había cometido la conducta delictiva de homicidio”, expresó el alto oficial.

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