Grave accidente en la vía a San Pedro de los Milagros dejó tres muertos

Entre los fallecidos se encuentra la hija de un concejal de este municipio.

    Adelante, la joven fallecida en el sinietro vial. Atrás, el lugar del suceso. FOTO: Cortesía Denuncias Antioquia
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde de este miercoles 4 de febrero en una de las principales vías que conectan a Medellín con el Norte de Antioquia.

Según trascendió el incidente ocurrió sobre la vía que lleva a San Pedro de los Milagros, específicamente en la entrada de la vereda Los Ochoa.

Allí colisionaron dos motocicletas, causando la muerte de sus tres ocupantes.

Lea también: Se entregó en Pereira la mujer señalada de quemar a su esposo en La Milagrosa, Medellín

Al sitio llegaron los organismos de emergencia y las autoridades de tránsito de San Pedro de los Milagros y de Bello quienes atendieron la situación tras recibir el llamado de alerta, confirmando en el lugar los fallecimientos.

Las víctimas de uno de los automotores fueron identificadas como John Stiven Romero Álvarez y Johnsel Andrés Rojo, al parecer campesinos dedicados al cultivo de la papa en la región.

La tercera víctima fue identificada como Valeria Berrío Bedoya, de 18 años, oriunda del corregimiento Ovejas.

Según trascendió, Berrío Bedoya era hija del concejal Onorio Berrío Patiño, hecho que ha generado consternación entre la comunidad local.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente y establecer las responsabilidades del caso. Mientras tanto, desde la Alcaldía de San Pedro se emitió un comunicado lamentando las sensibles pérdidas.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución y respetar las normas de tránsito para evitar hechos lamentables, como este, en las vías del departamento.

