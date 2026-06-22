Abelardo barrió en Antioquia en segunda vuelta: ganó en 108 de los 125 municipios

Antioquia habló en las urnas y fue clave en la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia. En 108 de los 125 municipios del departamento tuvo una alta votación el candidato de derecha, mientras que en los 17 restantes hubo un respaldo al proyecto continuista del gobierno de Gustavo Petro.
Así lo indicaron desde la Registraduría, luego de los resultados del preconteo que se hizo tras las votaciones del pasado domingo en todo el territorio nacional. En el departamento 3.429.094 personas ejercieron su derecho al voto, lo que representó el 62,93% del censo electoral, ya que estaban habilitadas 5.448.240 para ejercer este derecho.