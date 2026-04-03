Denuncian abandono de vía de 133.382 millones de pesos en el Urabá antioqueño

El anuncio del Gobierno Nacional sobre una nueva intervención en la vía que conecta a Necoclí con Arboletes, en el norte del Urabá antioqueño, volvió a poner sobre la mesa una discusión que desde hace años acompaña a este corredor vial: las millonarias inversiones que se anuncian para su recuperación y las denuncias recurrentes de abandono y mala ejecución de recursos que jamás se reflejan en la vía. El 5 de marzo, el Ministerio de Transporte aseguró que se encontraba en la etapa final de adjudicación el contrato para intervenir el corredor Necoclí – Puerto Rey, la variante Arboletes y la variante Mellitos, una obra que hace parte del programa Vías para la Paz y que contempla una inversión total de $133.382 millones.

Según la cartera, el proyecto incluye el mejoramiento de 5,88 kilómetros de vía, así como la rehabilitación y mantenimiento de 82,12 kilómetros, además de obras de señalización y atención de emergencias con el fin de garantizar condiciones seguras de tránsito en una de las rutas más importantes del Urabá. De acuerdo con el anuncio oficial, el contrato de obra (estimado en $118.582 millones) se firmaría durante este primer trimestre de 2026, mientras que la interventoría, valorada en $14.800 millones, también se encontraría en proceso de adjudicación. La ejecución se desarrollaría mediante vigencias futuras entre 2026 y 2030. “Este proyecto del programa Vías para la Paz nos permitirá intervenir más de 88 kilómetros del corredor Necoclí – Arboletes, mejorando la movilidad de las comunidades, fortaleciendo la seguridad vial y garantizando vías en mejores condiciones para el transporte de personas y productos”, señaló la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. Entérese: Pilas con las vías si va a viajar estos días santos Sin embargo, el anuncio no ha logrado disipar las dudas que desde hace años rodean a esta vía nacional. Líderes políticos y comunidades de la zona han denunciado reiteradamente que a lo largo del tiempo se han destinado recursos millonarios que no se reflejan en la calidad de la infraestructura. Una de las principales voces de denuncia sobre esta vía ha sido el diputado de Antioquia, Camilo Calle, quien afirmó que la situación de la carretera evidencia un abandono prolongado por parte del Estado y cuestionó la forma en que se han ejecutado inversiones anteriores. “Es una vía que comunica dos departamentos que ha estado absolutamente abandonada desde hace más de una década y media. Esta no es una inversión nueva. A esta vía le han hecho algunas inversiones que muy desafortunadamente han terminado muy mal ejecutadas y que claramente no se observan en términos de mejoría y en términos de calidad”, señaló Calle. El diputado explicó que el deterioro resulta especialmente llamativo por las características de la vía, indicando que realmente la problemática no está en las lluvias o la carga pesada que por ahí pasa, sino en el abandono y la falta de mantenimiento de la misma. “Es una vía plana, es una vía seca, es una vía recta en la que se han invertido miles de millones de pesos sin ningún efecto. Esa vía parece bombardeada, es una vía llena de meteoritos”, criticó.

Dudas sobre inversiones

Las denuncias también apuntan a la falta de claridad sobre inversiones recientes. Según el diputado, hace poco tiempo se anunció una intervención por cerca de $35.000 millones, cifra que, al parecer, fue socializada en vallas informativas instaladas por el Instituto Nacional de Vías (Invías). No obstante, sostuvo que posteriormente esas mismas vallas fueron cubiertas sin que se explicara con precisión cuánto dinero se ejecutó finalmente. “Lo curioso fue que la misma valla donde se socializaba ese monto fue tapada con stickers y por el momento no hemos recibido informe de cuánto fue lo que finalmente se le invirtió a una vía que está completamente destruida”, afirmó el corporado. Para las comunidades de la región, el mal estado del corredor tiene impactos directos en su vida cotidiana y en la economía local. En esta zona del norte de Urabá predominan poblaciones dedicadas a la pesca artesanal, el cultivo de plátano y otras actividades agrícolas, además de la ganadería.

El impacto del deterioro de esta carretera también se extiende al turismo y al transporte de carga. La vía es utilizada por miles de personas que se movilizan entre Antioquia y Córdoba, así como por viajeros que se desplazan entre Medellín, Urabá y la costa Caribe.

Vía importante para puertos

Además del tránsito regional, la infraestructura vial del Urabá antioqueño tiene una importancia estratégica en el contexto del desarrollo portuario que se proyecta para la zona. El funcionamiento de nuevas terminales marítimas, entre ellas Puerto Antioquia, depende en gran medida de la capacidad de las carreteras para movilizar carga hacia el interior del país. Según el diputado, si la vía continúa en mal estado, podría afectar la competitividad de estos proyectos logísticos. “Puerto Antioquia espera recibir parte importante de la carga de los puertos de Barranquilla y de Cartagena. Si esta vía está en malas condiciones, va a ser poco rentable venirse por ahí”, advirtió el diputado. Le puede interesar: La autopista Medellín-Bogotá lleva un mes sin peajes por el pésimo estado de la vía En ese escenario, explicó, el puerto podría terminar operando inicialmente con carga bananera, limitando el potencial que se proyecta para convertir al Urabá en una nueva plataforma logística del país. “Casi que Puerto Antioquia tendría que circunscribirse a funcionar inicialmente con la carga bananera, pero la ilusión del puerto de los antioqueños es poderle servir a buques que hoy aparcan y descargan en puertos que quedan mucho más lejos de las centrales del país, como Cartagena y Barranquilla”, agregó Calle. Las críticas también apuntan a una presunta falta de supervisión en la ejecución de los recursos destinados históricamente a esta carretera. De acuerdo con el diputado, existen “graves indicios de robo de esos recursos”, lo que explicaría por qué, pese a las inversiones anunciadas en diferentes momentos, el estado de la vía sigue siendo prácticamente el mismo. “El abandono de esa vía no le corresponde exclusivamente al presidente Petro y a Invías de la actualidad, sino también a otros gobiernos como los de Juan Manuel Santos y de Iván Duque”, sostuvo. A esto se suman problemas estructurales que han agravado la movilidad en el corredor, como la caída de puentes clave en el trayecto, entre ellos el puente sobre el río Mulatos y el puente sobre el río San Juan, lo que ha obligado a implementar soluciones provisionales para restablecer la comunicación entre Antioquia y Córdoba. Frente al nuevo anuncio del Gobierno Nacional, líderes regionales coinciden en que la inversión puede representar una oportunidad para mejorar de manera definitiva el estado de la vía, pero insisten en que será necesario un seguimiento riguroso a la ejecución del contrato.