Soldado que habría asesinado a estudiante en Caucasia (Antioquia), ocultó su cuerpo y pedía dinero para entregarlo

Nuevos detalles de la investigación del crimen de Gabriel Arenas, estudiante de la Universidad de Antioquia, se conocieron en las últimas horas, al tiempo que su presunto victimario, el soldado profesional Diego Esteban Raigoza Osorio, fue enviado a la cárcel cobijado con una medida de aseguramiento.
El cadáver de Arenas, de 25 años, fue encontrado en el caño El Silencio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, a principios de mayo pasado. El joven había desaparecido el 30 de abril, luego de que salió de su casa a guardar su moto en un parqueadero cercano. Nunca regresó.