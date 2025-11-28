x

25 capos del crimen de 17 países cayeron desde 2023 en Antioquia

Provienen de tres continentes y en su mayoría vendrían a hacer alianzas en Colombia.

  • Marlon Andrés Valencia Espinosa, alias Fénix, fue el último gran capo caído en Antioquia, tras su captura en una urbanización del municipio de La Estrella. FOTO: CORTESÍA MINISTERIO DEL INTERIOR DE ECUADOR
    Marlon Andrés Valencia Espinosa, alias Fénix, fue el último gran capo caído en Antioquia, tras su captura en una urbanización del municipio de La Estrella. FOTO: CORTESÍA MINISTERIO DEL INTERIOR DE ECUADOR
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

28 de noviembre de 2025
bookmark

En un conjunto residencial de La Estrella, sur del Valle de Aburrá, se ocultaba uno de los cabecillas criminales más peligrosos de Ecuador: Marlon Andrés Valencia Espinosa, alias Fénix. Con él son 25 los cabecillas de alto rango criminal que han capturado o asesinado en Antioquia desde 2023, provenientes de 17 países de tres continentes.

Venezuela, a través del Tren de Aragua, y Ecuador, son los países que más capturados y muertos han aportado al movimiento criminal transnacional que se viene fortaleciendo en los últimos años en Medellín y Antioquia.

De hecho, esta racha comenzó con el asesinato de Júnior Alexánder Roldán Paredes, alias JR, máximo cabecilla de Los Choneros, a quien asesinaron en la margen de un río en los límites entre Fredonia y Santa Bárbara, en el Suroeste antioqueño, en un hecho ocurrido el 6 de mayo de 2023.

Tan relevante fue este crimen en el bajo mundo que el 12 de septiembre del mismo año, criminales profanaron su tumba en el cementerio de Envigado y se robaron su cadáver, sin que se sepa nada de este a la fecha.

Venezuela y Ecuador han dejado de a cuatro cabecillas caídos por país, mientras que desde Italia y España provenían dos de los detenidos o asesinados. Perú, Chile, Italia, Serbia, Países Bajos, Australia, México, Francia, Canadá, El Salvador, Panamá, Albania, Inglaterra y Alemania aportaron de a un capo caído.

Entérese: Capturaron en una urbanización de La Estrella, Antioquia, a un cabecilla criminal de Ecuador

De estos, ocho fueron asesinados, bien fuese a manos de sus enemigos o en enfrentamientos con las autoridades; 16 fueron capturados y en proceso de judicialización en sus países; y el restante, de origen serbio, se escapó horas después de su detención.

Los europeos

Según los informes de inteligencia, para el caso de los criminales provenientes de Europa, muchos de ellos vienen de paso y con la finalidad de establecer negociaciones con estructuras criminales colombianas para el tráfico de estupefacientes en el viejo continente.

InfogrÃ¡fico
25 capos del crimen de 17 países cayeron desde 2023 en Antioquia

Así quedó evidenciado cuando en octubre de 2023 cayeron dos integrantes de las mafias de Nápoles (Italia): Gustavo Nocella, alias Hermes, y Luigi Belvedere. Sus capturas se produjeron en viviendas que tenían alquiladas en El Poblado, donde se radicaban por temporadas mientras establecían los contactos.

Uno de los casos, que fue la excepción a la regla, se trató de Raúl Santiago Denis Santana, un español que era buscado en Europa y África por múltiples delitos, entre ellos narcotráfico y trata de personas.

Le puede interesar: ¿Qué están haciendo traquetos de Ecuador en Antioquia?

Este hombre se estaba ocultando entre los habitantes de calle del sector El Bronx, en el centro de Medellín, y allí lo pudieron identificar las autoridades, quienes procedieron con su captura el 5 de febrero de este año.

Los americanos

Para el caso de los de América Latina, en algunos casos sí vienen a establecer alianzas, pero muchos de ellos encuentran en Medellín el sitio perfecto para ocultarse de las autoridades de sus países, tal como lo estaba haciendo alias Fénix, quien primero se radicó en Pereira, donde tuvo una pareja y un hijo, y luego se casó en Antioquia con otra mujer, teniendo otro hijo.

Incluso se habla que la presencia de los cabecillas del Tren de Aragua en Medellín tendrían relación con su idea de involucrarse de lleno en la criminalidad, tal como lo hicieron en Cúcuta, Bogotá y la Costa Atlántica.

Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), manifestó que la presencia de estos cabecillas internacionales tiene que ver con que Medellín se volvió uno de los principales centros de negocios para los criminales de todo el mundo.

Destacó que se aprovechan de las múltiples comodidades que tienen en la ciudad, como acceso a viviendas lujosas a bajos costos, a estupefacientes y a mujeres. Eso sin contar la protección ofrecida por los grupos criminales durante su estadía.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Bandas delincuenciales
Crímen organizado
Narcotráfico
Orden público
Bandas Criminales
Violencia
Homicidio
Antioquia
Medellín
Europa
Oceanía
Australia
Ecuador
Venezuela
La Estrella
