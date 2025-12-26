Hito en la línea 123: por primera vez atiende a los 125 municipios de Antioquia

Antioquia tuvo que esperar hasta 2025 para tener una línea de atención de emergencias moderna. En octubre pasado, el departamento inauguró una nueva infraestructura para su 123, que por primera vez tiene integrados a sus 125 municipios con todos los organismos de socorro y orden público.
El hito se alcanzó en dos años y es uno de los resultados de la estrategia de la Gobernación de Antioquia para robustecer las capacidades de seguridad en el departamento.
El secretario de Seguridad de Antioquia, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, explicó que la tarea comenzó desde el año pasado, cuando desde esa dependencia se trazó el objetivo de ponerle orden a la atención de emergencias y centralizar en un mismo espacio físico a los diferentes operarios de todas las entidades de seguridad y de socorro, permitiendo respuestas más ágiles y coordinadas.