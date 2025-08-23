1.000 exreos de la cárcel de Itagüí ganaron indemnización, pero no aparecen

El Consejo de Estado emitió una sentencia que confirma la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano por los daños causados a personas privadas de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario (EPC) La Paz de Itagüí. Es decir, el Estado tendrá que indemnizar a más de 1.000 personas por las condiciones de hacinamiento y trato inhumano que sufrieron adentro del penal entre mayo del 2013 y abril del 2018.
El problema es que muchos de los beneficiarios no saben de la sentencia y los abogados los están buscando.La indemnización, resultado de una demanda colectiva que empezó hace más de siete años, en abril del 2018, podría ascender hasta 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo del tiempo de reclusión y el nivel de sobrepoblación sufrido en cada patio. A pesar de que la cifra es variable, el promedio de lo proyectado es de 10 salarios mínimos, es decir, $14.235.000.
Es una decisión que marca un precedente para la población privada de la libertad, tanto sindicados como condenados, que siguen sufriendo vulneraciones de los derechos más fundamentales todos los días, pues los empodera, pero también para el Estado colombiano, que tarde o temprano se dará cuenta que, así sea por meras razones financieras (ni hablar de las humanitarias o sociales), le convendría más solucionar al fin la crisis carcelaria que pagar por los daños que están causando.