“Con este semáforo el problema es que pasa de rojo a nada; es decir, se queda oscuro. Los ciclistas que ya sabemos pasamos, pero los que no se quedan esperando”, explica Ibarra.

Desde el inicio de la pandemia, Ibarra fue uno de los ciudadanos que decidió bajarse del vehículo particular y montarse en bicicleta para realizar sus desplazamientos. Viajando diariamente desde el sector de la estación Floresta del metro hasta El Poblado, añade que ese no es el único semáforo con problemas.

“Ese paso está mal configurado, ya que manteniéndose en verde para los peatones le da el paso a los vehículos que vienen sobre la avenida. El lunes una niña en patineta casi es arrollada por un carro, porque pasó estando concentrada en el semáforo y no vio que venían los vehículos. Y el martes un joven casi también tiene un accidente”, narra Ibarra.

Problemas en otros puntos

Durante los últimos dos meses, Ibarra no ha sido la única persona en denunciar problemas en la red semafórica en una vía principal de Medellín.

La avenida 80, la avenida Oriental, la calle Barranquilla, la autopista Norte y el sector adyacente al Jardín Botánico hacen parte de la lista de zonas que se han visto afectadas por fallas técnicas en lo corrido de este año.

Armando Moreno Tobón, quien trabaja como taxista, agrega que otro de los puntos críticos que presentó problemas este mes fue la glorieta de la avenida 80 con la carrera 70, a la altura del centro comercial Arkadia.

Este cruce, pese a ser una de las zonas con mayor flujo vehicular en el suroccidente de la ciudad, estuvo con sus semáforos averiados al menos desde la 9:00 p.m. del pasado viernes 20 de agosto hasta el domingo 22.

Publicidad

Según explica Moreno, pese la congestión que se generó por la confluencia del tráfico de esos dos corredores principales durante esos días, la presencia de los agentes de tránsito fue intermitente.

De acuerdo con otros testigos del sector que vivieron la jornada y prefirieron no ser citados, ante la ausencia de autoridad fueron algunos de los comerciantes informales del cruce los que comenzaron a dirigir el tráfico.

Aparte de la congestión vehicular, Moreno dice que otro factor que llama su atención es que, a diferencia de episodios anteriores, los semáforos de la glorieta se quedaron sin fluido eléctrico y no con su luz roja o amarilla en modo intermitente.

“Yo me asombro de que no titilen, sino que se apaguen del todo. Eso nunca había pasado en la ciudad y me parece muy raro”, advierte Moreno, agregando que en la avenida Oriental con Los Huesos también se topó con el mismo problema.

Según confirmó la Secretaría de Movilidad, otros cruces que se quedaron sin electricidad y fueron reparados están ubicados en la avenida Oriental, a la altura de la Iglesia San José; la calle 31 con la carrera 48; y la carrera 43 con calle 48, cerca al conjunto de torres Marco Fidel Suárez.

Publicidad

Según pudo documentar el equipo gráfico de EL COLOMBIANO durante un trabajo de campo realizado en la tarde de ayer, otro de los cruces semafóricos apagados era el del intercambio vial de la calle Barranquilla con la Autopista Norte, también conocido como Punto Cero.