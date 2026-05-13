En un contexto donde las áreas de recursos humanos enfrentan una creciente presión operativa, Buk utiliza la tecnología para simplificar procesos y liberar tiempo para lo más importante: las personas. Fundada en Chile en 2017 y presente en Colombia desde 2020, la compañía hoy trabaja con más de 10 mil clientes y gestiona cerca de 2 millones de colaboradores en Latam. En el país, ya cuenta con más de 1.900 clientes, de los cuales el 20% se encuentran en Medellín.

A lo largo de estos años, su enfoque en innovación ha permitido construir una plataforma cada vez más inteligente, capaz de aprender, anticiparse y simplificar el trabajo de los equipos de recursos humanos. Así, Buk no solo optimiza tiempo y recursos, sino que reduce la carga operativa y permite que los equipos se enfoquen en generar mejores experiencias laborales y entornos de trabajo más felices.

Desde su desarrollo como software de Recursos Humanos, Buk ha integrado la inteligencia artificial como una capa transversal de su plataforma para potenciar sus tres pilares: Administración, que gestiona procesos como nómina, asistencia y documentación; Desarrollo Organizacional, enfocado en fortalecer la cultura, el desempeño y el crecimiento del talento; y Beneficios, orientado a mejorar el bienestar y la experiencia de los colaboradores.

Con un equipo de más de 300 ingenieros y desarrolladores, la compañía lanza más de 400 funcionalidades al año, de las cuales el 95% están impulsadas por inteligencia artificial. Esto permite que las organizaciones reduzcan hasta en un 70% el tiempo dedicado a procesos administrativos.

“El verdadero valor de la tecnología no está en hacer más rápido lo mismo de siempre, sino en cambiar en qué estamos poniendo nuestro tiempo. En Buk usamos la inteligencia artificial para liberar a los equipos de lo operativo y permitirles enfocarse en lo que realmente transforma a una organización: las personas, sus decisiones y la cultura que construyen todos los días”, afirma Gabriela Durán, country manager de Buk en Colombia.

En ciudades como Medellín, donde la innovación y el talento son motores del desarrollo, esta propuesta cobra especial relevancia. Buk plantea una nueva forma de gestionar personas, en la que la eficiencia y la felicidad no compiten, sino que avanzan juntas para transformar la manera en que trabajan las organizaciones.

*Contenido realizado en alianza con Buk.

